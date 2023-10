Borstkanker treft in België jaarlijks meer dan 10.000 vrouwen en is bij vrouwen de meest levensbedreigende van alle kankers. De overlevingskansen stijgen echter aanzienlijk bij een vroegtijdige opsporing van de ziekte. Het H.U.B (dat het Jules Bordet Instituut, het Erasmeziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis HUDERF verenigt) zet daarbij artificiële intelligentie in.

Dat borstkankerscreening van essentieel belang is, is intussen algemeen geweten. Dit kan individueel, door zélf de borst te onderzoeken op onregelmatigheden, maar het kan ook bij de gynaecoloog of via de mammografie. De screeningvoorzieningen van het H.U.B (Hôpital Universitaire de Bruxelles) werden vorig jaar vervolledigd met artificiële intelligentie (AI). AI vormt een kostbare hulp voor de radioloog bij het lezen van het beeldmateriaal: AI drukt de kwaadaardigheid van een beeld uit in een risicopercentage.

Artificiële intelligentie werd ontwikkeld dankzij 'deep learning': beeldmateriaal van positieve en negatieve dossiers wordt verwerkt in de software zodat deze zich specialiseert in het identificeren van kanker en het differentiëren van goedaardige laesies. Bij elk nieuw dossier analyseert AI de beelden van de patiënt met behulp van alles wat eerder al opgeslagen werd. Hierdoor is het mogelijk het positiviteitsrisico uit te drukken in een percentage.

Aanvullende hulp voor het oog van de radioloog

AI is bovendien zeer performant bij 3D-mammografie (tomosynthese). Hierdoor is een verbeterde diagnose mogelijk bij borsten met hogere densiteit. Door de specifieke complexiteit hiervan hadden radiologen tot nu vaak moeite met de analyse ervan.

Afgelopen zomer publiceerde het prestigieuze tijdschrift The Lancet een artikel dat stelde dat borstkankerscreening met behulp van artificiële intelligentie ongeveer 20% méér borstkankergevallen zal detecteren dan de klassieke dubbele lezing door twee ervaren radiologen. Alhoewel AI veel kankers detecteert, moet er echter op worden gewezen dat AI ook een positief resultaat kan geven bij goedaardige letsels. Dr. Sy legt uit: "Artificiële intelligentie vervangt geenszins het werk van de radiologen! Het is een tool die hun werk zal verlichten door bevestiging te leveren van hun diagnoses, soms door hun aandacht te vestigen op de aanwezigheid van andere verwante letsels die anders mogelijk aan deze aandacht zouden ontsnappen. AI levert bovendien tijdswinst op: de lezing van mammografieën verloopt veel sneller; er is een betere opsporing mogelijk en dus ook een snellere behandeling van de patiënten die er nood aan hebben."

Hoop voor de toekomst?

Er wordt steeds meer artificiële intelligentie ingeschakeld voor de lezing van beeldmateriaal van mammografieën en van tomosynthese. Dit voedt de hoop voor de toekomst. Er loopt momenteel allerlei onderzoek om het gebruik ervan uit te breiden naar de lezing van MRI-beeldmateriaal. AI zal bij dit gebruik vooral nuttig zijn voor de vrouwen met een hoog borstkankerrisico, bij wie de kanker zich vaak op minder typische wijze manifesteert en agressiever is. Hierdoor is een sneller optreden mogelijk.

De artsen hopen dat AI op middellange tot lange termijn ook zal helpen om gemakkelijker de patiënten te identificeren voor wie een chemotherapie noodzakelijk is.

Dat borstkankerscreening van essentieel belang is, is intussen algemeen geweten. Dit kan individueel, door zélf de borst te onderzoeken op onregelmatigheden, maar het kan ook bij de gynaecoloog of via de mammografie. De screeningvoorzieningen van het H.U.B (Hôpital Universitaire de Bruxelles) werden vorig jaar vervolledigd met artificiële intelligentie (AI). AI vormt een kostbare hulp voor de radioloog bij het lezen van het beeldmateriaal: AI drukt de kwaadaardigheid van een beeld uit in een risicopercentage.Artificiële intelligentie werd ontwikkeld dankzij 'deep learning': beeldmateriaal van positieve en negatieve dossiers wordt verwerkt in de software zodat deze zich specialiseert in het identificeren van kanker en het differentiëren van goedaardige laesies. Bij elk nieuw dossier analyseert AI de beelden van de patiënt met behulp van alles wat eerder al opgeslagen werd. Hierdoor is het mogelijk het positiviteitsrisico uit te drukken in een percentage.AI is bovendien zeer performant bij 3D-mammografie (tomosynthese). Hierdoor is een verbeterde diagnose mogelijk bij borsten met hogere densiteit. Door de specifieke complexiteit hiervan hadden radiologen tot nu vaak moeite met de analyse ervan.Afgelopen zomer publiceerde het prestigieuze tijdschrift The Lancet een artikel dat stelde dat borstkankerscreening met behulp van artificiële intelligentie ongeveer 20% méér borstkankergevallen zal detecteren dan de klassieke dubbele lezing door twee ervaren radiologen. Alhoewel AI veel kankers detecteert, moet er echter op worden gewezen dat AI ook een positief resultaat kan geven bij goedaardige letsels. Dr. Sy legt uit: "Artificiële intelligentie vervangt geenszins het werk van de radiologen! Het is een tool die hun werk zal verlichten door bevestiging te leveren van hun diagnoses, soms door hun aandacht te vestigen op de aanwezigheid van andere verwante letsels die anders mogelijk aan deze aandacht zouden ontsnappen. AI levert bovendien tijdswinst op: de lezing van mammografieën verloopt veel sneller; er is een betere opsporing mogelijk en dus ook een snellere behandeling van de patiënten die er nood aan hebben."Er wordt steeds meer artificiële intelligentie ingeschakeld voor de lezing van beeldmateriaal van mammografieën en van tomosynthese. Dit voedt de hoop voor de toekomst. Er loopt momenteel allerlei onderzoek om het gebruik ervan uit te breiden naar de lezing van MRI-beeldmateriaal. AI zal bij dit gebruik vooral nuttig zijn voor de vrouwen met een hoog borstkankerrisico, bij wie de kanker zich vaak op minder typische wijze manifesteert en agressiever is. Hierdoor is een sneller optreden mogelijk.De artsen hopen dat AI op middellange tot lange termijn ook zal helpen om gemakkelijker de patiënten te identificeren voor wie een chemotherapie noodzakelijk is.