Vanaf ongeveer de herfstvakantie zal wie tot vijf dagen symptomen heeft van covid-19, ook bij de apotheek terechtkunnen voor het afnemen van een coronatest. Het gaat dan om een snelle antigeentest, waarvan je het resultaat binnen de 15 tot 30 minuten hebt. De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is er klaar voor om meer testen uit te voeren, maar onderstreept dat niet alle apotheken de sneltesten zullen aanbieden.

De ministers van Volksgezondheid beslisten woensdag om de apothekers een bijkomende rol te geven in de teststrategie. Ze kwamen daarmee tegemoet aan een ongerustheid die bij de huisartsen was ontstaan. Nu het seizoen van de verkoudheden weer volop is gestart, vreesden die voor een overbelasting, indien ze bij iedereen met symptomen ook een coronatest zouden moeten afnemen.

Volgens Koen Straetmans, voorzitter van de APB, zijn de apothekers trots om, complementair aan de huisartsen en de testcentra, hun steentje bij te dragen in de strijd tegen de coronapandemie. Ze hebben ook al de nodige ervaring opgebouwd. Sinds 12 juli bieden zowat 2.500 van de 4.700 apotheken de snelle antigeentesten al aan voor vertrekkende reizigers of voor wie aan een evenement wil deelnemen. Er zijn intussen ongeveer 430.000 testen afgenomen bij asymptomatische burgers.

Binnenkort zullen ook mensen met symptomen voor zo'n sneltest bij de apotheker terechtkunnen. Let wel: niet alle apotheken nemen deel. Zij kunnen op vrijwillige basis beslissen of ze al dan niet snelle antigeentesten uitvoeren. "Je neemt best contact op met je apotheker om te vragen of hij de test aanbiedt en hoe", zegt Straetmans. "Is dat het geval, maak dan een afspraak. Is dat niet zo, dan kan hij je doorverwijzen naar een collega die de test wel aanbiedt."

Ook terugkerende Belgische reizigers, of toeristen die naar ons land reizen, zullen binnenkort trouwens een beroep kunnen doen op een snelle antigeentest.

De ministers van Volksgezondheid beslisten woensdag om de apothekers een bijkomende rol te geven in de teststrategie. Ze kwamen daarmee tegemoet aan een ongerustheid die bij de huisartsen was ontstaan. Nu het seizoen van de verkoudheden weer volop is gestart, vreesden die voor een overbelasting, indien ze bij iedereen met symptomen ook een coronatest zouden moeten afnemen.Volgens Koen Straetmans, voorzitter van de APB, zijn de apothekers trots om, complementair aan de huisartsen en de testcentra, hun steentje bij te dragen in de strijd tegen de coronapandemie. Ze hebben ook al de nodige ervaring opgebouwd. Sinds 12 juli bieden zowat 2.500 van de 4.700 apotheken de snelle antigeentesten al aan voor vertrekkende reizigers of voor wie aan een evenement wil deelnemen. Er zijn intussen ongeveer 430.000 testen afgenomen bij asymptomatische burgers.Binnenkort zullen ook mensen met symptomen voor zo'n sneltest bij de apotheker terechtkunnen. Let wel: niet alle apotheken nemen deel. Zij kunnen op vrijwillige basis beslissen of ze al dan niet snelle antigeentesten uitvoeren. "Je neemt best contact op met je apotheker om te vragen of hij de test aanbiedt en hoe", zegt Straetmans. "Is dat het geval, maak dan een afspraak. Is dat niet zo, dan kan hij je doorverwijzen naar een collega die de test wel aanbiedt."Ook terugkerende Belgische reizigers, of toeristen die naar ons land reizen, zullen binnenkort trouwens een beroep kunnen doen op een snelle antigeentest.