Wetenschappers van het UZA en de UAntwerpen hebben een laboratoriumtest ontwikkeld om allergische reacties op geneesmiddelen te voorspellen. De test op basis van mestcellen kan een alternatief vormen voor de huidige testen, die vaak een vals-positief of vals-negatief resultaat geven.

Allergische reacties op geneesmiddelen zijn een probleem bij een toenemende groep mensen. Geneesmiddelenallergie vertegenwoordigd ongeveer 15 procent van alle geneesmiddelenbijwerkingen. "In het slechtste geval kan een dergelijke reactie levensbedreigend zijn", zegt Didier Ebo, gewoon hoogleraar Immunologie en Allergologie aan de Universiteit Antwerpen en hoofd van de Dienst Immunologie - Allergologie - Reumatologie van het UZA. Daarom is het belangrijk om een allergische reactie zo goed mogelijk te kunnen voorspellen. "Er zijn momenteel enkele tests beschikbaar, zoals bijvoorbeeld een huidtest. Maar geen enkele test is absoluut voorspellend voor het klinische resultaat, en heel vaak worden we geconfronteerd met vals-negatieve en vals-positieve resultaten."

Daarom kijken Ebo en mede-onderzoeker Vito Sabato naar een meer betrouwbare methode. "Van mestcellen, die zich in het menselijke weefsel bevinden, is geweten dat ze een rol spelen bij de immuunrespons", zegt Sabato. "In onze studie focusten we specifiek op het ontwikkelen van een test voor overgevoeligheid aan chloorhexidine. Die allergische reactie is een veel voorkomende oorzaak van zogeheten 'peri-operatieve anafylaxie', een potentieel gevaarlijke, allergische reactie die zich voordoet bij het inleiden van of tijdens een algemene verdoving voor een chirurgische ingreep."

De mestcelactivatietest bleek een efficiënte manier om een allergische reactie op het geneesmiddel te voorspellen. "Ook bij kinderen, bij wie huidtesten vaak niet uitvoerbaar zijn", zegt Sabato. "Dat is zeker en vast goed nieuws. We zijn er natuurlijk nog niet: er zijn nog uitgebreidere studies nodig om te achterhalen of deze techniek ook bij andere oorzaken van perioperatieve anafylaxie kan worden toegepast."

