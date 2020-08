Ziekenhuisnetwerk ZNA benadrukt dat vanaf donderdag enkel Antwerpenaren die zich vooraf registeren, in het testdorp TestCovid op Spoor Oost terechtkunnen.

Om de druk op de eerstelijnshulp te verminderen, opent donderdag op Spoor Oost aan de Noordersingel een 'drive-in' testdorp. Die faciliteit is specifiek bedoeld voor inwoners van de stad en vier buurgemeenten die geen ziektesymptonen hebben.

"Het dorp is niet vrij toegankelijk", benadrukt Tom Van de Vreken, woordvoerder bij ZNA. "Enkel wie aan vier criteria voldoet, kan zich laten testen."

Zo hebben personen die zich willen laten testen een activatiecode nodig. Die code is te verkrijgen via een contactonderzoeker, of automatisch na terugkeer uit een risicogebied. Ten tweede mag de persoon geen ziektesymptomen van covid-19 vertonen. Wie wel symptomen heeft, moet contact opnemen met zijn huisarts. Ten derde is het testdorp enkel bedoeld voor inwoners van een van de negen districten van de stad Antwerpen of van de gemeenten Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem. Ten slotte moet de persoon zich geregistreerd hebben op www.testcovid.be. Op die site moet hij of zij de verkregen activiatiecode ingeven en een aantal vragen beantwoorden. Wie in aanmerking komt, kan vervolgens een afspraak maken, tot twee dagen in de toekomst.

