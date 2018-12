Antwerpen opent commandocentrum voor medische dronevluchten

In het Helicus Aero Initiative (HAI) heeft een groep van luchtvaart-, service- en gezondheidszorgorganisaties de handen elkaar geslagen om onder meer labomonsters, menselijk weefsel en apotheekbereidingen snel te transporteren zonder hinder van de problemen die het wegverkeer in en rond Antwerpen vaak ondervindt.

Helicus mikt op het najaar van 2019 om de eerste dronevlucht tussen Antwerpse ziekenhuizen te laten plaatsvinden, na een reeks van testvluchten op een afgezonderd terrein in Sint-Truiden en op basis van een aantal veiligheidsstudies. De drones zullen in eerste instantie rond 150 meter hoogte vliegen, waar ze nauwelijks hoorbaar en zichtbaar zouden zijn door hun beperkte afmetingen en silhouet. Het project moet dienen als testcase om tot nieuwe (verkeers)regels te komen voor transport via drones.

Medische dronevluchten zijn volgens de initiatiefnemers nuttig omdat het niet langer betaalbaar is om alle ondersteunende functies zoals labo's en apotheken in elk ziekenhuis te voorzien. Alle daaraan gekoppelde transporten, die vaak dringend zijn, via de weg laten gebeuren zou echter te langzaam verlopen. De vluchten zullen in principe automatisch gebeuren, maar worden gemonitord door operator-piloten in het commandocentrum die indien nodig de controle kunnen overnemen.

Aan HAI werken onder meer Skeyes (het vroegere Belgocontrol), lucht- en ruimtevaartbedrijf SABCA, verzekeraar Baloise Insurance, de uit de Universiteit Antwerpen ontstane IT-onderneming NSX, softwarebedrijf Unifly en de GZA Ziekenhuizen mee. Op termijn wil HAI ook in andere steden actief worden.