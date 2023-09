In Antwerpen is dinsdagochtend, vlakbij Park Spoor Noord, het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix officieel ingehuldigd in aanwezigheid van onder andere Vlaams minister-president Jan Jambon en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. ZNA Cadix verwacht jaarlijks zowat 200.000 patiënten.

Op 18 september zal ZNA Stuivenberg na bijna 140 jaar definitief de deuren sluiten. Vanaf dan begint de verhuis van patiënten en zal de geplande zorg geleidelijk opstarten in het nieuwe ziekenhuis. ZNA Cadix is een "hoogtechnologisch ziekenhuis" met bijna driehonderd kamers.

De Antwerpse ziekenhuizen ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) en de zogenaamde GZA Ziekenhuizen zullen op termijn één grote ziekenhuisgroep vormen. Vanaf 1 januari 2024 worden ze samen ZAS of Ziekenhuis aan de Stroom. ZAS zal een van de grootste zorgkoepels in Europa zijn. Els van Doesburg wordt in de toekomst de voorzitter van ZAS.

Jambon noemde het nieuwe ziekenhuis een "icoon van de Vlaamse gezondheidszorg waar innovatie zegeviert". Volgens Frank Vandenbroucke is ZNA Cadix het bewijs dat de solidariteit in ons zorgsysteem essentieel is. "Dit is investeren in infrastructuur, maar ook in mensen", aldus de minister.

© BELGA

ZNA Cadix zal een van de grootste spoeddiensten van het land huisvesten. Daarnaast is er een brandwondencentrum. Het gebouw telt 22 verdiepingen, veertig medische diensten en veertien operatiekamers. Er zullen meer dan 1.300 mensen aan de slag gaan.

© BELGA

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat een deel van de inboedel van ZNA werd gedoneerd aan een ziekenhuis in het oosten van Oekraïne. Die operatie kon echter niet doorgaan omwille van allerlei technische, juridische, financiële en logistieke redenen. De ziekenhuiskoepel betreurt het voorval, al is er in de toekomst wel nog een mogelijkheid om materiaal zoals bedden te doneren. Eerst en vooral zal er een veiling plaatsvinden, het overgebleven materiaal kan wel nog geschonken worden.

