Anti-aging op maat van elk gelaat

De esthetische geneeskunde is de jongste jaren ingrijpend geëvolueerd. Van de reconstructieve aanpak met de klassieke facelift naar meer preventie en minimale ingrepen. Daarbij worden oude en nieuwere technieken zoals botox, fillers, lasers, peelings enz. onderling gecombineerd. En meestal kan je na een behandeling meteen weer de straat op. "De stap die momenteel volop wordt gezet, is die richting een regeneratieve aanpak. Daarin spelen de eigen stamcellen die uit je vetweefsel worden gefilterd de hoofdrol. Deze aanpak laat toe om ook in te grijpen in het intrinsieke huidverouderingsproces", verduidelijkt plastisch chirurg dr. Patrick Tonnard (Coupurecentrum voor plastische chrirugie, Gent), die samen met collega's deze techniek op punt stelde. Hun publicatie hierover ontving onlangs een prestigieuze internationale prijs.

