Alzheimerprofessor Bart De Strooper optimistischer dan ooit: "Maar we moeten meer risico's durven nemen"

Van Pfizer die de stekker uit het onderzoek trok, tot de Brexit die stokken in de wielen dreigt te steken. De zoektocht naar Alzheimermedicatie leek wel in het slop. Niets is minder waar, benadrukt Brain Prize winnaar prof. Bart De Strooper (VIB- KU Leuven). "Het onderzoek bevindt zich net in een stroomversnelling. Maar we moeten nu durven meer risico's nemen om een doorbraak te forceren."