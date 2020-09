Bekend volk gisteren in het Antwerpse Middelheimmuseum. Acteurs Leah Thys en Carry Goossens lazen er voor uit 'Dichterbij', het boek dat Alzheimer Liga Vlaanderen vandaag lanceert naar aanleiding van Werelddag Dementie.

Gisteren stelde Alzheimer Liga Vlaanderen officieel haar boek'Dichterbij' voor. Het boek werd samengesteld aan de hand van inzendingen die de Liga verzamelde. De inzendingen zijn geschreven door en voor iedereen die in aanraking komt met dementie. In het boek staan zowel gedichten en kortverhalen als schilderijen en fotoportretten. Het boek wil lotgenoten 'dichter bij elkaar' brengen, zeker in deze tijden van physical distancing.

Het waren topacteurs Leah Thys en Carry Goossens (peter van Alzheimer Liga Vlaanderen) die de teksten in het boek tot leven brachten met een ontroerende voorleessessie.

Vandaag, maandag 21 september, is het Werelddag Dementie. Met dit boek wil Alzheimer Liga Vlaanderen dementie op de kaart zetten. De opbrengst van het boek gaat naar de ondersteuning van lotgenotengroepen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Meer info vind je op de website van Alzheimer Liga Vlaanderen

