Copieuze diners die je bloedsuikerspiegel door het plafond jagen, partysnacks die maagzuur en oprispingen veroorzaken, katers van te veel verkeerde wijn... Feestjes zijn voor het lichaam doorgaans geen pretje. Met deze tips beperk je de schade.

Tip 1 Voorkom dat je gaat graaien

Het gekke van calorierijke snacks als kazen, broodjes met smeersels, vleeswaren en nootjes is dat ze de maag flink vullen, maar dat je er op een gezellige avond probleemloos aan één stuk door van kunt eten nadat je een glaasje bier of wijn hebt gedronken. Nog gekker: de volgende ochtend word je wakker met flinke trek in een stevig ontbijt! Hoe kan dat nou, met al die extra calorieën achter de kiezen? Dat heeft te maken met het heftige effect dat alcohol heeft op de bloedsuikerspiegel. Het eerste glaasje alcohol om in de stemming te komen, vooral genuttigd op een lege maag, maakt dat de hoeveelheid glucose in het bloed wordt opgejaagd. De eerste 15 minuten heb je daardoor nog wel de zelfbeheersing om niet te graaien in dat schaaltje nootjes. Maar als de alvleesklier de tijd heeft gehad om die hoge bloedsuiker naar beneden bij te stellen, krijg je ineens enorme trek. Dat tikje alcohol zorgt er bovendien voor dat je het totaal niet gênant vindt om als eerste in de hapjes te duiken. Zo, smaakt dat even goed! Vanaf dat moment kan er een cadans ontstaan van suikerpieken en -dalen, waardoor je blíjft eten (en drinken). Daar komt nog eens bij dat alcohol je eetlusthormonen ontregelt, waardoor je van alcohol écht meer honger krijgt. De overtollige energie die je binnenkrijgt wordt opgeslagen als vet, terwijl je je de ochtend erna uitgeput voelt omdat je bloedsuiker tot een dieptepunt is gedaald - en je dus best zin hebt in een gebakken eitje met lekker veel spek. Éét voordat je je eerste drankje drinkt. Liefst een stevige soep. Eiwitrijke hapjes als garnalen of zalm zijn ook prima. Dan hakt het eerste glaasje alcohol er minder in, blijft je bloedsuiker stabieler en is het makkelijker om jezelf te beheersen.

Tip 2 Wissel af met rauwkost

Partyvoedsel bezorgt je een gevoel van genot. Dat is te wijten aan dopamine, een stofje in de hersenen dat ervoor zorgt dat je achter aangename ervaringen aan gaat. Dopamine speelt daarmee ook een rol bij het ontstaan van verslavingen - ook bij de 'verslaving' aan voedsel. We weten inmiddels ook dat een lekkernij waarvan de helft van de calorieën afkomstig is van vet en de andere helft van koolhydraten, het grootste genot oplevert en je uitlokt om eindeloos te blijven eten. Welke lekkernijen dat zijn? Donuts bijvoorbeeld. Of chocolade. Chips. Stokbrood met Franse kaasjes. Bitterballen. En terwijl in je maag-darmstelsel een file van onverteerde lekkere hapjes ontstaat, zegt het genotzuchtige brein dankzij de dopamine: nog ééntje dan. En dan is er nog iets geks: knapperige producten, zoals nootjes en chips, hebben door hun krokante karakter ook een dooreetfactor. De levensmiddelenindustrie maakt daar handig gebruik van. En bij ons neemt het buik- en heupvet ongemerkt toe. Om de omvang van buik en heupen binnen de perken te houden, wissel je die verleidelijke hapjes af met rauwkost, snoeptomaatjes, garnaaltjes (niet gefrituurd!) en worteltjes. Vooral die laatste zijn dankzij hun knapperigheid een goed alternatief voor nootjes en chips.

Tip 3 Drink af en toe een glas water

Als je de eerste twee tips niet opvolgt, kan het zomaar gebeuren dat je maag zo vol raakt dat de inhoud een beetje over de rand puilt, langs de maagmond weer terug de slokdarm in. Dat voelt niet prettig. Zuurbranden, oprispingen, stekende pijn in de maag: het kunnen allemaal tekenen zijn van een maag die (regelmatig) veel te vol wordt geladen. Het appelzuur en het koolzuur van prosecco of champagne maken het er niet beter op. Gek genoeg verwarren sommige mensen het gevoel van zuurbranden met 'honger', waardoor ze nóg meer gaan eten. Maagzuurremmers kunnen de klachten tijdelijk verlichten, maar je kunt beter zorgen dat het niet zover komt. Voorkom maagklachten. Drink tijdens een feestje regelmatig een glas water. Dat vult de maag en helpt om overeten te voorkomen.

De beste partysnacks GARNALEN Schaaldieren zijn arm aan vet en rijk aan eiwit. Ze vormen daardoor een perfect en feestelijk hapje. Kies het liefst biologische Noorse garnalen en kleine Noordzeegarnalen; die zijn in het wild gevangen. AVOCADO Maak een dressing of dipsaus van gepureerde avocado in plaats van mayonaise. Minder vet en vol goede vetzuren. Blokjes avocado (met tomaat en een blaadje basilicum!) zijn ook een goede snack. KASTANJES Een gezonde lekkernij die rijk is aan vezels en vitaminen, en arm aan vet. Heerlijk als tussendoortje. Even poffen en peuzelen maar! ZALM Wilde zalm staat bekend om de goede vetzuren die erin zitten. Bij kweekzalm is dat een stuk minder. Je herkent wilde zalm aan zijn frisse, rozerode kleur. Leg je kweekzalm naast zijn wilde broer, dan is het verschil goed te zien. HARING Dankzij de eiwitten is haring een goede bodem voor een avond waarop de drank rijkelijk vloeit. De omega 3-vetzuren in dit visje zijn een goed antikatermiddel. NOTEN Het beste alternatief voor chips en toastjes zijn noten, als je tenminste kiest voor ongebrande noten. Hun vetzuren zijn nog in optimale staat. Noten die op hoge temperatuur zijn gebrand, bevatten minder vitamines en mineralen dan ongebrande noten.

Tip 4 Wijn? Kies voor droog, wit en jong

Als je een hele fles wijn wegwerkt, heb je die hoofdpijn aan jezelf te danken. Maar als je al na twee glazen begint te niezen of een rood hoofd krijgt en je de volgende dag hondsberoerd voelt, kan er iets anders aan de hand zijn. Mogelijk reageer je niet goed op histamine of sulfiet in wijn. De meeste wijnen bevatten sulfiet. Sulfieten stoppen het fermentatieproces en zijn een krachtig conserveringsmiddel. Ongeveer 5 tot 10 procent van de mensen met astma krijgt klachten van sulfi et, zoals verkoudheid, benauwdheid of kortademigheid. Ook niesbuien, jeuk en huiduitslag komen voor. Er zijn maar weinig sulfietvrije wijnen, want zelfs biologische boeren werken ermee. Maar in biologische wijnen is wettelijk gezien mínder sulfiet toegestaan (max. 100 mg per liter) dan in reguliere wijnen (max. 200 mg per liter). Ook goed om te weten: voor het bereiden van zure, droge wiite wijn en voor rode wijn wordt minder sulfi et gebruikt dan voor zoete witte wijnen. Ook kun je van een wijntje een rood hoofd krijgen. Dat is te wijten aan de histamine in de wijn. Je lichaam maakt deze stof van nature aan bij een allergische reactie. Vandaar dat een allergie voor pollen, katten of huismijt versterkt kan worden door wijn. Histamine ontstaat tijdens de fermentatie en rijping van wijn. Het zit overigens niet alleen in wijn, maar ook in eiwitrijke, dierlijke voeding (vis, kaas, worst) en in gistextracten. Hoe langer een wijn heeft gerijpt, hoe meer histamine hij bevat. Witte wijn wordt korter gerijpt en bevat daardoor meestal minder histamine. Voor overgevoelige mensen is een droge, biologische witte wijn of een champagne de beste keus. Of kies voor een jong rood wijntje, een biologische beaujolais bijvoorbeeld.

Bron: Plus Special Gezondheid