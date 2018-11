Als het hart geen ritme kan houden

Tussen 60 en 100 keer per minuut, zo vaak moet je hart kloppen. Je hartslag wordt mee bepaald door je fysieke conditie, door het feit dat je een man of een vrouw bent, door stress en door je leeftijd. Bij een lichamelijke inspanning gaat je hart vanzelf sneller slaan, want door vaker te pompen stelt je hart je lichaam in staat om fysiek beter te presteren. Maar soms gaat je hart onregelmatig kloppen. Bij een hartritmestoornis of aritmie komen de elektrische prikkels die het kloppen van je hart aansturen onregelmatig of niet via de gebruikelijke elektrische circuits. Soms gaat het om een erfelijk probleem, soms treden de hartritmestoornissen pas op als je ouder wordt en/of in functie van andere cardiologische risicofactoren.

...