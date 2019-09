Van verwoestend tot opluchting. Een diagnose als dementie gaat gepaard met een rollercoaster aan uiteenlopende emoties. De therapie bij dementie is beperkt. Toch blijkt weten wat er aan de hand is erg zinvol.

Tussen dat eerste aarzelende niet-pluis-gevoel en een raadpleging bij de huisarts liggen al gauw enkele maanden tot een jaar. "Er zijn de klassieke klachten, zoals geheugen- of taalproblemen en een veranderd ruimtelijk inzicht. Maar de ziekte kan zich ook uiten via gedragsveranderingen, zoals onaangepaste sociale reacties, verlies van empathie, onverschillig of ontremd gedrag, lusteloosheid. Die worden niet altijd meteen met dementie geassocieerd, terwijl ze voor bepaalde vormen toch heel typisch zijn. Zeker bij wat jongere mensen linkt men deze klachten vaak eerder aan een burnout of depressie dan aan dementie", legt ouderen- en neuropsychiater prof. dr. Mathieu Vandenbulcke (UZ Leuven) uit.

...