Al het zorgpersoneel in de Vlaamse woonzorgcentra, zowel betalend als vrijwillig, moet sinds maandag verplicht een FFP2-mondmasker dragen. Dat blijkt uit de licht aangepaste regels voor de rusthuizen. Daarnaast zal een personeelslid dat weer komt werken na een hoogrisicontact op dag 1 en dag 3 na de terugkeer op de werkvloer een snelle antigeentest moeten afnemen.

Bezoekers blijven wel welkom. Maar bezoekers die een hoogrisicocontact hadden, krijgen wel de vraag om een bezoek met tien dagen uit te stellen. Voor bezoekers die positief testten, geldt uiteraard ook de vraag om minimaal tien dagen niet op bezoek te gaan.

Sowieso raadt de overheid daarnaast ook bezoekers aan om voor hun bezoek een zelftest te doen, uit respect voor die persoon.

Aan bezoekers kunnen woonzorgcentra wel nog altijd het Covid Safe Ticket vragen. Het gaat niet om een verplichting, maar in de richtlijnen van Zorg en Gezondheid wordt het wel sterk aanbevolen.

Woensdagnamiddag staat binnen de Vlaamse taskforce Zorg nieuw overleg gepland, over aanvullende of gelijkaardige maatregelen voor andere sectoren met kwetsbare bewoners. Het gaat dan om de revalidatiecentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de sector personen met een handicap en jongerenwelzijn.

