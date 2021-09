Alle 65-plussers zullen een bijkomend vaccin of boostervaccin kunnen krijgen. Dat delen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) en het Regeringscommissariaat Corona zaterdag mee. Bedoeling is een "optimale bescherming tegen ernstige covid-19" te bieden.

Het IMC besliste eerder al om personen met een verlaagde immuniteit en bewoners van woonzorgcentra extra te vaccineren met een vaccin van producenten Pfizer of Moderna. Nu besliste de IMC, waarin de acht gezondheidsministers van ons land zetelen, dat alle 65-plussers een boostervaccin kunnen krijgen. Het IMC, dat zich baseert op een advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) van 24 september, wil zo de dalende bescherming tegen ernstige covid-19 counteren. "Door deze boostervaccinaties wordt opnieuw een 'verdedigingslinie' versterkt tegen de viruscirculatie, ziekten en een mogelijke overbelasting van ons gezondheidszorgsysteem", zegt het Regeringscommissariaat Corona in een persbericht.

Volgens het regeringscommissariaat zal de vaccinatie gefaseerd verlopen, te beginnen met 85-plussers. Zij zullen de komende dagen al een uitnodiging ontvangen. Voor de groep van 65 tot 84 jaar werkt de taskforce vaccinatie van het regeringscommissariaat de timing en organisatie van de vaccinatie de volgende dagen verder uit. Het IMC zou vervolgens woensdag een beslissing nemen. Daar zal ook de eventuele vaccinatie besproken worden in andere settings die de HGR aanbeveelt, zoals in voorzieningen voor personen met een handicap, klinkt het.

Bij het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke valt te horen dat de 85-plussers hun boostervaccin zullen krijgen in de bestaande vaccinatiecentra. Waarschijnlijk zullen vaccinatiecentra ook daarna langer openblijven, maar dat zal niet overal mogelijk zijn en dus is het uitkijken naar alternatieven. Uitsluitsel over de precieze modaliteiten moet woensdag komen, zei woordvoerster Carmen De Rudder.

De 65-plussers zullen zo dus een extra dosis van een mRNA-vaccin kunnen krijgen. Zowel de vaccins van Pfizer als Moderna zijn mRNA-vaccins. Zij die eerder een AstraZeneca- of Johnson & Johnson-vaccin kregen, zullen dus van merk wisselen.

