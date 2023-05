Wat is er aangenamer bij grote hitte dan een fris temperatuurtje in de auto? Maar wat is de impact op onze gezondheid?

Airco in de wagen is al lang niet meer de grote luxe die het een aantal jaren geleden was. Meer en meer wagens bieden het aan in hun standaardversie. Bij het gebruik van airco in de auto moeten echter enkele principes gerespecteerd worden. "Indien we de temperatuur te laag instellen, lopen we het risico op een verkoudheid", zegt toxicoloog prof. Alfred Bernard van de UCL uit. "Zelfs bij hoge temperaturen doet men er goed aan de airco nooit meer dan 5 tot 6° lager in te stellen dan de buitentemperatuur. En om de overgang van de gekoelde wagen naar de warmte buiten minder bruusk te maken, kun je best enkele minuten vooraleer je op de plaats van bestemming aankomt de airconditioning uitzetten.

"Hoge temperaturen vormen een fysische stressfactor waar oudere mensen, zeker wanneer ze te kampen hebben met hart- en vaataandoeningen minder goed tegen bestand zijn. Airco kan hiertegen bescherming bieden. Niettemin mag men de luchtflow nooit rechtstreeks op één van de inzittenden in de wagen richten om een te plotse afkoeling te vermijden.

En wanneer de wagen in de zon geparkeerd heeft gestaan, is het geen goed idee om de airconditioning op maximum te zetten. Het is veel beter om ramen en deuren even open te zetten en zo de grootste hitte uit de wagen te laten."

Propere filters

Aircosystemen zijn voorzien van filters, maar die zijn niet allemaal even efficiënt. "Dat hangt af van het soort wagen", legt prof. Bernard uit. "In een duurdere wagen is de filter meestal van uitstekende kwaliteit. Hij houdt de kleinste deeltjes tegen en de luchtkwaliteit in de wagen zal goed zijn. Dat is zeker een voordeel in een omgeving met veel luchtverontreiniging."

Filters van goedkopere wagens beschermen minder. Maar hoe dan ook is het voor elke filter belangrijk dat het onderhoud op een degelijke manier wordt uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan wordt de filter minder doeltreffend en kan hij zelfs een bron zijn van ziektekiemen.

Recyclagefunctie

De toevoer van buitenlucht afblokken en de binnenlucht recycleren, is zeer nuttig in vervuilde omgevingen: files, tunnels, ondergrondse parkings. "De luchtzuiverheid is er lamentabel en de filters blokkeren wel de fijne stofdeeltjes maar niet de koolstofmonoxide. Het is dus aan te raden de recyclagefunctie in te schakelen net voor u een tunnel of een parkeergarage binnenrijdt. Zo gebruikt u de minder vervuilde lucht die is opgeslagen net voor het binnenrijden van de tunnel."

