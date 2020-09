Een natuurlijk product dat sterker zoet dan sacharose en een lage glykemische index heeft: agavesiroop wordt soms voorgesteld als het perfecte alternatief voor suiker. Maar klopt dat ook?

Zoetstof met veel calorieën

Agavesiroop wordt gewonnen uit de blauwe agave, een plant uit Midden-Amerika. Het sap van de plant wordt gefilterd en verhit tot stroop. Agavesiroop is een zoetstof: ze bezorgt levensmiddelen een zoete smaak. Zoetstoffen worden vaak geacht caloriearm te zijn, maar dat gaat niet op voor agavesiroop. In gelijke hoeveelheden bevat deze siroop bijna evenveel calorieën als witte suiker (sacharose). Agavesiroop is vooral interessant omwille van haar sterkere zoetkracht: 6 gram agavesiroop zoet bijna even sterk als 10 gram witte suiker. Wil je afvallen, dan heeft het dus zeker zin om sacharose te vervangen door agavesiroop, op voorwaarde dat je er minder van gebruikt. Zo behoud je dezelfde zoetkracht en krijg je toch 40% minder calorieën binnen. Vaak wordt de loftrompet gestoken over agavesiroop omdat het een 'natuurlijk' product is. Maar dat moet je met een korreltje zout nemen. Agavesiroop mag dan al een aantal nutriënten (ijzer, kalium...) bevatten, die zijn in een te geringe hoeveelheid aanwezig om waardevol te zijn: 100 gram agavesiroop levert zelfs niet 1% van de aanbevolen hoeveelheid. Eigenlijk bestaat agavesiroop hoofdzakelijk uit fructose en verschilt het product amper van de fructosesiropen die veelvuldig worden gebruikt in de voedingsindustrie. En laat fructose nu net de neiging hebben om het triglyceridengehalte - lees de hoeveelheid 'slechte vetten' - in je bloed te doen stijgen en de opstapeling van buikvet in de hand te werken. De glykemische index van fructose - het hoofdbestanddeel van agavesiroop - ligt lager dan die van sacharose. Bij gelijke hoeveelheden zal agavesiroop je bloedsuikerspiegel dus minder doet stijgen dan witte suiker. Net zoals andere producten met fructose, werd agavesiroop een tijdlang als een interessant alternatief voor suiker naar voren geschoven voor diabetespatiënten. Dat is vandaag achterhaald: in te grote hoeveelheden doet fructose niet enkel de slechte vetten toenemen, ze kan ook niet-alcoholische leververvetting veroorzaken. Je springt er dus maar beter spaarzaam mee om.