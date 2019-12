Dof haar, een slap gevoel, een hardnekkige verkoudheid die maar niet overgaat. Als je fanatiek aan het afvallen bent, bestaat de kans dat je de balans in je voeding uit het oog verliest. Het resultaat: weinig energie en sneller vatbaar voor ziektes.

Als je voldoende en gevarieerd eet, dan krijg je voldoende voedingsstoffen binnen. Eet je minder, dan ontstaat er mogelijk een tekort. Voor koolhydraten, eiwitten en vet is dat juist de bedoeling. Hierdoor ga je immers je vetreserves aanspreken en val je af. Maar een tekort aan voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen, moet je zien te voorkomen. Dat leidt namelijk tot een verminderde weerstand en een gebrek aan de nodige energie.

Je weerstand zorgt ervoor dat bacteriën en virussen die het lichaam binnendringen worden bestreden en ons niet ziek maken. En als we toch ziek worden, dan zorgt een goede weerstand en voldoende energie voor een sneller herstel. Maar hoe houden we tijdens het lijnen onze voedingsstoffen, en daarmee de weerstand, op peil?

Niet te streng

Wanneer je je tijdens het lijnen houdt aan het schema met de aanbevolen hoeveelheden voor voedingsmiddelen en hiervan de magerste vorm kiest, zul je op minder calorieën uitkomen dan de energiebehoefte, maar nog wel voldoende vitamines binnenkrijgen. Algemeen geldt steeds: ga niet te streng op dieet. De kans dat je het dan volhoudt is klein en de kans op voedingstekorten neemt toe. En welk dieet je ook volgt, probeer altijd gezond en gevarieerd te blijven.

Zorg voor je lijf

Het belangrijkste advies: eet voldoende groente en fruit. Broccoli, spinazie, champignons en kool zorgen bijvoorbeeld voor een anti-oxidanten boost. En fruit zit vol met vitamine C. Aardbeien, bosbessen, grapefruit of kiwi's; allemaal heerlijk én gezond. Hoe tegenstrijdig ook als je wilt afvallen, ons lichaam heeft ook vetten nodig. Eet daarom af en toe een klein handje noten voor de goede vetten, mineralen en vitamines en eens per week vette vis. En vergeet niet voldoende te drinken! Die twee liter water en kruidenthee die altijd wordt aanbevolen bij een dieet komt niet uit de lucht vallen.

Darmen in de hoofdrol

Wist je trouwens dat 80 procent van het afweermechanisme in de darmen plaatsvindt? Dat gebeurt meer bepaald door de aanwezigheid van het darmgeassocieerde lymfoïde weefsel (Gut-Associated Lymphoid Tissue, GALT). Dat weefsel produceert bijna 70 % van alle immuuncellen in ons lichaam. Geen enkel ander lymfatisch orgaan maakt meer lymfocyten aan. Dit afweersysteem is georganiseerd in drie takken:

de darmmicrobiota, die zich van bij de geboorte ontwikkelt en uit miljoenen bacteriën bestaat,

het darmepitheel, plus het darmslijmvlies,

de B- en T-lymfocyten.

Het is voor een optimale immuniteit dus essentieel dat de darmmicrobiota en het darmslijmvlies in goede gezondheid verkeren. Op dat gebied heeft recent onderzoek aangetoond hoe belangrijk een goed evenwicht in de microbiota is om te zorgen voor de gepaste afweerreacties en om ongewenste of verkeerde reacties te beperken (ontsteking, atopie, ...).

Om dit evenwicht te behouden kunnen probiotica een handje helpen. Het is echter belangrijk om te kiezen voor probioticastammen die degelijk wetenschappelijk onderzocht zijn om te kunnen profiteren van hun afweerstimulerende eigenschappen ter hoogte van de darm (lactobacillen, bifidobacteriën, biergist, ...).

Bron: Gezondheidsnet.nl