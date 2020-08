Jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd die erin slagen om hun gewicht te verlagen van 'obesitas' naar 'overgewicht' reduceren de kans op vroegtijdig overlijden met de helft.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat het aantal mensen met obesitas bijna verdrievoudigd is sinds 1975. In 2016 waren meer dan 650 miljoen volwassenen obees. Dat wil zeggen dat ze een body mass index (BMI) hebben van 30 of meer.

Obesitas leidt tot een verhoogd risico op aandoeningen zoals hartproblemen, diabetes type 2 en sommige kankers, en is een belangrijke oorzaak van vroegtijdig overlijden.

Gewichtsverlies

Wetenschappers van de School of Public Health aan de Universiteit van Boston in Massachusetts, zijn nagegaan of mensen die tijdens hun jongvolwassenheid aanzienlijk gewicht hebben verloren, minder kans maakten op vroegtijdig overlijden.

Alle deelnemers in het onderzoek waren tussen 40 en 74 jaar en aan hen werd gevraagd hoe zwaar ze 10 jaar eerder waren, de periode die de onderzoekers omschrijven als 'midlife', en wat hun gewicht was op de leeftijd van 25, de vroege volwassenheid.

Vervolgens werden de deelnemers gedurende een periode van iets meer dan 10 jaar opgevolgd en werd hun mortaliteit in kaart gebracht.

Helft minder kans op overlijden

Tijdens deze opvolgperiode waren er 5846 sterfgevallen onder de deelnemers. Het team ontdekte dat wie tijdens de middelbare leeftijd een BMI van 30 of meer kon omzetten naar een BMI dat op overgewicht wijst (tussen 25 en 29,9), 54 procent minder sterfterisico had, in vergelijking met de groep die heel deze periode obees bleef.

De resultaten geven aan dat de schadelijke effecten van obesitas kunnen worden teruggedraaid. De wetenschappers schatten dat 3,2 procent van alle vroege sterfgevallen in het onderzoek voorkomen had kunnen worden, als mensen op middelbare leeftijd hun gewicht hadden teruggebracht van obees naar overgewicht.

Gezond gewicht

Bovendien berekenden ze dat 12,4 procent van alle vroege sterfgevallen vermeden had kunnen worden als iedereen met overgewicht of obesitas op middelbare leeftijd tot een gezond gewicht was gekomen, dat wil zeggen een BMI tussen 18,5 en 24,9.

"De resultaten duiden op een belangrijke mogelijkheid om de volksgezondheid te verbeteren door middel van preventieve maatregelen tegen obesitas, vooral op jongere leeftijd", zegt hoofdauteur van de studie, Andrew Stokes.

De studie is gepubliceerd in JAMA Network Open.

