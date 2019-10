Een beroerte, een hersenletsel, alzheimer... Allemaal mogelijke oorzaken van een taalstoornis. Dankzij almaar performantere technieken om de hersenen in beeld te brengen, begrijpen we vandaag beter hoe ons taalcentrum functioneert en beschadigd kan raken.

Een woord dat je maar niet te binnen wil schieten? Het is ons allemaal al wel een keer overkomen en zorgt voor frustratie en onbegrip. Maar wat als er sprake is van een aandoening en de taal je volkomen lijkt te ontsnappen? In België krijgen elk jaar 2.000 tot 3.000 mensen te maken met afasie, een taalstoornis waardoor ze plots moeite hebben met het begrijpen, spreken, schrijven en/of lezen van woorden. In twee derde van alle gevallen is afasie het gevolg van een beroerte (CVA), maar die afasie kan ook te wijten zijn aan een hersentumor of een hersentrauma, bijvoorbeeld door een ongeval.

...