Na een kankerdiagnose is het meteen alle hens aan dek om de tumor medisch te bestrijden. Maar de ziekte kan er ook emotioneel zwaar op inhakken. Voor die 'mentale revalidatie' kunnen kankerpatiënten terecht bij Het Majin Huis dat op een verfrissende manier ondersteuning biedt.

Het Majin Huis in hartje Gent bevindt zich sinds twee jaar in een prachtig gerenoveerd pand, met veel licht, brede deuren en grote ramen die uitgeven op een miniatuur stadstuintje. (Ex)-kankerpatiënten voor wie de deuren hier alle weekdagen openstaan, worden verwelkomd in een huiselijke sfeer tegen een bijna luxueus decor. Verwennen hoort duidelijk tot het DNA van Het Majin Huis. De mooie omgeving, kwaliteitsvolle materialen en attente gastvrouwen maken dat je je als bezoeker meteen in de watten gelegd voelt.

De naam verwijst naar oprichtster Majin de Froidmont, die zelf kanker overwon en vanuit die ervaring eerst een residentieel zorghuis opstartte. Dat is nadien omgevormd tot een breder ambulant ondersteuningshuis dat deel uitmaakt van het nationaal netwerk van 23 inloophuizen dat verbonden is met de Stichting tegen Kanker.

Coördinator Els Van den Driessche: "We voelden dat er enorm veel nood was aan zo'n aangepaste begeleiding en activiteiten en dit op een heel toegankelijke manier. Daarvoor werken we samen met de ziekenhuizen uit de regio. Zij nemen het 'cure' gedeelte voor hun rekening, wij de 'care' of de mens achter de ziekte. Wij merken dat we voor heel wat mensen zo een wereld van verschil maken."

Loopbaanbegeleiding

Mensen van alle leeftijden, geslacht en afkomst en met uiteenlopende kankers kunnen hier terecht. Het aanbod is verrassend uitgebreid. De focus ligt zowel op de mentale, de fysieke als de sociale kant van het herstel na kanker. Bezoekers pikken eruit wat ze nodig hebben. Niets is verplicht en ook financieel blijft de drempel laag. De meeste activiteiten zijn gratis, terwijl voor de individuele begeleidingen een kleine bijdrage wordt gevraagd.

"Mensen kunnen bij ons terecht voor psychologische begeleiding of loopbaanbegeleiding om opnieuw hun job te hervatten of om uit te kijken naar andere zinvolle dagbestedingen. Om het fysieke herstel te stimuleren bieden we onder meer Tai Chi, herstellende yoga, fasciatherapie, gelaatsverzorging en zorgmassages aan.

Na kanker is het vaak lastig om opnieuw te leren omgaan met je veranderde lichaam, om opnieuw vertrouwen daarin te krijgen en weer conditie op te bouwen. Die aangepaste oefensessies in kleine groepjes en op het tempo van wat bezoekers kunnen, ondersteunen dat proces. In een reguliere yoga - of Tai Chi les ligt de laat vaak te hoog waardoor mensen afhaken. Naast hun fysieke beperkingen door de kanker spelen ook vermoeidheid en chemobrein heel wat (ex)- patiënten parten. Daar wordt vanzelfsprekend rekening mee gehouden.

Tenslotte zijn er ook een rist sociale activiteiten van samen wandelen, zingen, tot lezingen, crea-activiteiten en praatgroepjes. Binnenkort starten we ook met praktische workshops waarmee we de schatkist van de bezoekers willen uitbreiden met een reeks handige technieken om thuis zelf mee aan de slag te gaan. Thema's zoals omgaan met vermoeidheid, smaaksturing, seksualiteit, zingeving en het aanpakken van piekeren en angst bij herval komen daarbij aan bod. Het is echt de bedoeling dat mensen na zo'n middag hier versterkt vertrekken."

Lotgenotencontact

"Ik stap hier altijd warmer buiten dan dat ik hier binnenkom. Of dat nu na een sessie vilten, yoga of een gespreksmiddag was", beschrijft Brigitte (72) die 11 jaar geleden herstelde van een gynaecologische kanker. Zij is een trouwe bezoeker en volgt intussen ook een opleiding tot vrijwilliger.

Naast een viertal vaste krachten, kan Het Majin Huis rekenen op een team van professionele vrijwilligers: van de Tai Chi-coach tot psychologen. "Toen ik kanker had, bestond dit huis nog niet en heb ik alles op eigen houtje moeten uitzoeken. Via een praatcafé van Kom op Tegen Kanker heb ik Het Majin Huis ontdekt en ik voelde mij hier meteen op mijn plaats. Veel moed put ik ook uit de lotgenotencontacten. Dat heeft mij mee terug op de rails gezet. Ook al ben ik 'genezen', af en toe steken angsten en twijfels de kop weer op. Lotgenoten begrijpen dat zonder veel woorden. Er is een wereld voor en na de kanker. Vandaag maak ik bewust meer tijd voor mezelf, om te herbronnen en mezelf te verwennen met een zorgmassage. Voor mijn kanker cijferde ik mezelf veel vaker weg."

Termijnen

Hoelang iemand erover doet om de ziekte ook mentaal achter zich te laten, is individueel sterk verschillend. "Vandaar dat wij hier geen termijnen hanteren en mensen ook langdurige trajecten kunnen volgen. Bezoekers zijn welkom zolang ze daar behoefte aan voelen. We merken vaak dat mensen die wat langer genezen zijn via hun verhaal een steun betekenen voor recentere patiënten", vertelt Els Van den Driessche. "Iedereen die bij ons aanklopt trachten we een gepast onthaal te geven. Onze gastvrouwen- en heren, allemaal vrijwilligers, zijn daarvoor opgeleid en weten snel of iemand graag met lotgenoten wil praten of veeleer een individuele sessie prefereert."

Ook partners en andere naasten van kankerpatiënten kunnen bij Het Majin Huis terecht, onder meer voor psychologische begeleiding en enkele groepsactiviteiten. "Volgend jaar willen we nog meer inzetten op zorg voor die naasten zoals een driedaagse voor de patiënt en zijn partner waarbij die laatsten ook eens verwend worden met massages of Tai Chi."

www.majinhuis.org

Het Majin Huis in hartje Gent bevindt zich sinds twee jaar in een prachtig gerenoveerd pand, met veel licht, brede deuren en grote ramen die uitgeven op een miniatuur stadstuintje. (Ex)-kankerpatiënten voor wie de deuren hier alle weekdagen openstaan, worden verwelkomd in een huiselijke sfeer tegen een bijna luxueus decor. Verwennen hoort duidelijk tot het DNA van Het Majin Huis. De mooie omgeving, kwaliteitsvolle materialen en attente gastvrouwen maken dat je je als bezoeker meteen in de watten gelegd voelt. De naam verwijst naar oprichtster Majin de Froidmont, die zelf kanker overwon en vanuit die ervaring eerst een residentieel zorghuis opstartte. Dat is nadien omgevormd tot een breder ambulant ondersteuningshuis dat deel uitmaakt van het nationaal netwerk van 23 inloophuizen dat verbonden is met de Stichting tegen Kanker.Coördinator Els Van den Driessche: "We voelden dat er enorm veel nood was aan zo'n aangepaste begeleiding en activiteiten en dit op een heel toegankelijke manier. Daarvoor werken we samen met de ziekenhuizen uit de regio. Zij nemen het 'cure' gedeelte voor hun rekening, wij de 'care' of de mens achter de ziekte. Wij merken dat we voor heel wat mensen zo een wereld van verschil maken."Mensen van alle leeftijden, geslacht en afkomst en met uiteenlopende kankers kunnen hier terecht. Het aanbod is verrassend uitgebreid. De focus ligt zowel op de mentale, de fysieke als de sociale kant van het herstel na kanker. Bezoekers pikken eruit wat ze nodig hebben. Niets is verplicht en ook financieel blijft de drempel laag. De meeste activiteiten zijn gratis, terwijl voor de individuele begeleidingen een kleine bijdrage wordt gevraagd."Mensen kunnen bij ons terecht voor psychologische begeleiding of loopbaanbegeleiding om opnieuw hun job te hervatten of om uit te kijken naar andere zinvolle dagbestedingen. Om het fysieke herstel te stimuleren bieden we onder meer Tai Chi, herstellende yoga, fasciatherapie, gelaatsverzorging en zorgmassages aan. Na kanker is het vaak lastig om opnieuw te leren omgaan met je veranderde lichaam, om opnieuw vertrouwen daarin te krijgen en weer conditie op te bouwen. Die aangepaste oefensessies in kleine groepjes en op het tempo van wat bezoekers kunnen, ondersteunen dat proces. In een reguliere yoga - of Tai Chi les ligt de laat vaak te hoog waardoor mensen afhaken. Naast hun fysieke beperkingen door de kanker spelen ook vermoeidheid en chemobrein heel wat (ex)- patiënten parten. Daar wordt vanzelfsprekend rekening mee gehouden. Tenslotte zijn er ook een rist sociale activiteiten van samen wandelen, zingen, tot lezingen, crea-activiteiten en praatgroepjes. Binnenkort starten we ook met praktische workshops waarmee we de schatkist van de bezoekers willen uitbreiden met een reeks handige technieken om thuis zelf mee aan de slag te gaan. Thema's zoals omgaan met vermoeidheid, smaaksturing, seksualiteit, zingeving en het aanpakken van piekeren en angst bij herval komen daarbij aan bod. Het is echt de bedoeling dat mensen na zo'n middag hier versterkt vertrekken.""Ik stap hier altijd warmer buiten dan dat ik hier binnenkom. Of dat nu na een sessie vilten, yoga of een gespreksmiddag was", beschrijft Brigitte (72) die 11 jaar geleden herstelde van een gynaecologische kanker. Zij is een trouwe bezoeker en volgt intussen ook een opleiding tot vrijwilliger. Naast een viertal vaste krachten, kan Het Majin Huis rekenen op een team van professionele vrijwilligers: van de Tai Chi-coach tot psychologen. "Toen ik kanker had, bestond dit huis nog niet en heb ik alles op eigen houtje moeten uitzoeken. Via een praatcafé van Kom op Tegen Kanker heb ik Het Majin Huis ontdekt en ik voelde mij hier meteen op mijn plaats. Veel moed put ik ook uit de lotgenotencontacten. Dat heeft mij mee terug op de rails gezet. Ook al ben ik 'genezen', af en toe steken angsten en twijfels de kop weer op. Lotgenoten begrijpen dat zonder veel woorden. Er is een wereld voor en na de kanker. Vandaag maak ik bewust meer tijd voor mezelf, om te herbronnen en mezelf te verwennen met een zorgmassage. Voor mijn kanker cijferde ik mezelf veel vaker weg."Hoelang iemand erover doet om de ziekte ook mentaal achter zich te laten, is individueel sterk verschillend. "Vandaar dat wij hier geen termijnen hanteren en mensen ook langdurige trajecten kunnen volgen. Bezoekers zijn welkom zolang ze daar behoefte aan voelen. We merken vaak dat mensen die wat langer genezen zijn via hun verhaal een steun betekenen voor recentere patiënten", vertelt Els Van den Driessche. "Iedereen die bij ons aanklopt trachten we een gepast onthaal te geven. Onze gastvrouwen- en heren, allemaal vrijwilligers, zijn daarvoor opgeleid en weten snel of iemand graag met lotgenoten wil praten of veeleer een individuele sessie prefereert." Ook partners en andere naasten van kankerpatiënten kunnen bij Het Majin Huis terecht, onder meer voor psychologische begeleiding en enkele groepsactiviteiten. "Volgend jaar willen we nog meer inzetten op zorg voor die naasten zoals een driedaagse voor de patiënt en zijn partner waarbij die laatsten ook eens verwend worden met massages of Tai Chi."www.majinhuis.org