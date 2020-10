Massages en lichte aanrakingen kunnen op korte termijn stress bestrijden en het parasympathische zenuwstelsel activeren. Wondermiddelen zijn het niet, maar ze openen wel weer mogelijkheden voor de behandeling van stressgerelateerde aandoeningen.

Het parasympathische zenuwstelsel is een onderdeel van het autonome zenuwstelsel dat ervoor zorgt dat het lichaam weer tot rust en ontspanning kan komen na een stressreactie. Die relaxatie is essentieel om het evenwicht te herstellen en het lichaam gezond te houden. Van methoden zoals massages is het bekend dat ze relaxatie kunnen bevorderen maar tot nu toe was het niet mogelijk om aan te tonen dat dit ook een gunstig effect heeft op het parasympathische zenuwstelsel. Nieuw Duits onderzoek (University of Konstanz) slaagde er wel in om na te gaan of sensorische prikkels mentale en fysieke relaxatie kunnen bevorderen.

Hartfrequentie

De proefpersonen werden ingedeeld in drie groepen, waarbij de eerste een massage kregen van het hoofd en de nek, met matige druk op de nervus vagus om het parasympathische zenuwstelsel te prikkelen. De behandeling van de tweede groep bestond uit een zachte massage van nek en schouders, om zo na te gaan of gewone lichte aanrakingen een gelijkaardig effect hadden en de controlegroep kreeg alleen rust zonder aanrakingen voorgeschreven.

Het effect van de drie relaxatie-methoden werd gemeten door te kijken naar de hartfrequentie en de variabiliteit van de hartfrequentie. Wanneer die laatste meer variatie vertoont, is er sprake van meer fysiologische ontspanning van het lichaam. Om na te gaan of er ook sprake was van mentale ontspanning, werd bij de deelnemers gepeild naar hoe ontspannen of gestresst ze zich voelden na de massages of rust.

Aanraken volstaat

Zowat de hele groep rapporteerde na 10 minuten rust of een massage een veel meer ontspannen gevoel. Zowel psychisch als fysiologisch was er een duidelijk effect meetbaar, want ook de variabiliteit van de hartfrequentie was bij de hele groep toegenomen. Dat wijst op een actiever parasympathisch stelsel en een betere stressbestrijding.

Dat effect was wel het sterkste bij de mensen die een massage hadden gekregen. Het type massage deed er niet toe. Dat hun lichaam op een aangename manier aangeraakt werd, volstond om beter te ontspannen. "Een professionele massage is dus niet nodig voor relaxatie van zowel lichaam als geest. Laat gewoon iemand je schouders of nek een tiental minuten aanraken of rust met je hoofd op tafel. Dat is al voldoende om het parasymathische stelsel, de fysiologische motor van de relaxatie, een boost te geven en de negatieve gevolgen van stress af te remmen", zegt onderzoekster Maria Meier .

Bron: Mediquality en Nature.com

