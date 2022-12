't heerlijk avondje vol snoepgoed, overdadige kerstdiners... december is vol verleidingen. Dat is te compenseren met een streng dieet of hardloopschema, maar ook met deze acht kleine stappen kom je een heel eind.

1. Gewoon genieten!

Meer gegeten dan je van plan was op Sinterklaasavond, met de kerstdagen of oudejaarsavond? Weg met dat schuldgevoel! Zolang je de rest van de maand een gezond eetpatroon aanhoudt, met voldoende beweging en niet te veel snoep, snacks of ­alcohol, is er niets aan de hand. Sterker nog: wie zichzelf tijdens de feestdagen te veel restricties oplegt, loopt kans op andere momenten juist uit de bocht te vliegen.

2. Lijstje met boodschappen

Chocolade, kerstkransjes en kazen: de winkels liggen er in november vaak al vol mee. Hoe bied je weerstand aan al die verleidingen? Bedenk vooraf wat je welke dag wilt eten, en maak een boodschappenlijstje voordat je naar de winkel gaat. Zo bezwijk je minder snel voor al dat lekkers dat ligt uitgestald. En dat niet alleen, je voorkomt ook dat je te veel inkoopt en achteraf dingen moet weggooien, of tegen heug en meug restjes zit weg te werken.

3. Smullen met groenten

Goed bereide groenten doen niet onder voor een geroosterde kalkoen of lamskoteletje van de gril, en ze zijn ook nog goed voor je. Ze leveren veel vitamines, mineralen en voedingsvezels. Mensen die veel groente (en fruit) eten, lopen minder risico op hartziekten, beroertes en darmkanker. Groente eten levert bovendien weinig calorieën, maar werkt wel verzadigend: je voelt je sneller verzadigd en eet daardoor als vanzelf minder van ander, calorierijker voedsel. Vul daarom bij elke maaltijd - ook tijdens de feestdagen - zeker de helft van je bord met groenten en wees creatief. Een salade vooraf, een soep, een gevulde omelet of tomaatjes op toast, het kan allemaal. Rauwkost doet het trouwens ook goed op de borreltafel, als caloriearme variatie op chips, kaas en nootjes.

4. Doe de waterwissel

Wijn, (alcoholvrij) bier, fruitsapjes en frisdrank: lekker, maar ze bevatten veel calorieën, weinig voedingstoffen en soms veel suiker. Wissel deze dranken tijdens een borrel of etentje daarom af met water.

5. Goed kauwen

Tijdens een geanimeerd gesprek aan tafel zou je het soms vergeten, maar: kauw goed op je eten, want daarmee maak je speeksel aan. Daarin zit het verteringsenzym amylase, dat ervoor zorgt dat voedingsstoffen gemakkelijker worden afgebroken en opgenomen. Goed kauwen zorgt er ook voor dat je niet te veel eet. Hoe vaak je moet kauwen? Dat hangt af van wat je in je mond hebt. Kauw bewust, totdat de hap 'goed' voelt om door te slikken.

6. Feestmaand? Beweegmaand!

Bewegen zorgt voor dat de darmen worden 'gemasseerd' en beter doorbloed raken. Zo krijgen ze meer zuurstof en voedingsstoffen en kunnen ze hun werk goed doen. Ook blijven de spieren van de darm die zorgen voor de knijpbewegingen die voedsel door de darm 'duwen' sterk en soepel. Plan daarom dagelijks beweging in, óók of misschien zelfs juist in de drukke decembermaand. Maak tijdens de feestdagen een wandeling door het bos, houd een sjoelcompetitie met de kleinkinderen... Bedenk ook dat alle kleine beetjes helpen. Til dus zelf die zware boodschappentas naar huis, neem in winkels de trap of ga op de fiets naar het winkelcentrum.

7. Geef restjes mee aan de gasten

Blijft er bij het kerst- of oudejaarsdiner eten over? Zorg dat je voldoende plastic bakjes in huis hebt om de restjes aan de gasten mee te geven.

8. Haal een frisse neus

In december is het vaak nat en guur, en vroeg donker. Je zou er soms moe en somber van worden, en dan is het extra verleidelijk om binnen te blijven. Maar juist naar buiten gaan geeft nieuwe energie. Door het daglicht zet je de biologische klok op de dagstand, waardoor je 's nachts beter slaapt.

Bron: Plusonline.nl

