De vernieuwde vaccins tegen corona van Pfizer en Moderna werken nu ook tegen omikron-varianten. Maar is dit extra vaccin nog wel nodig, nu er zo weinig mensen ernstig ziek worden? Zeven vragen over de herfstbooster.

1. Wat is het verschil met de 'oude' coronavaccins?

De coronavaccins stimuleren je afweer tegen het coronavirus. Dankzij het vaccin word je niet ziek, of minder ziek, als je besmet raakt met corona. De vaccins hebben bewezen dat ze op die manier beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden door corona. Wat is er dan nieuw? De oorspronkelijke vaccins waren gericht op de eerste versie van het coronavirus die in het Chinese Wuhan was ontdekt. Sindsdien zijn er nieuwe versies van het coronavirus ontstaan, zoals de omikronvariant. Die heeft de oude versie zelfs verdrongen, mensen besmetten elkaar nu vooral met verschillende omikronversies. Het vernieuwde vaccin werkt tegen de oude versie en tegen nieuwe subvarianten van de omikronvariant. Het is dus 'tweewaardig' of 'bivalent'.

2. Hebben de aangepaste vaccins meer bijwerkingen?

De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van de boosterprikken van de oorspronkelijke coronavaccins. Die zijn meestal mild en kortdurend. Denk aan roodheid, zwelling of pijn bij de prikplek. Ook spierpijn, vermoeidheid, rillingen en hoofdpijn komen voor.

3. Lijkt het coronavaccin op het griepvaccin?

Voor de duidelijkheid: griepvirussen zijn totaal anders dan coronavirussen. Een coronavaccin zal dus niet beschermen tegen griep en andersom. Maar er zijn ook overeenkomsten. Net als het griepvaccin biedt het coronavaccin nu bescherming tegen meerdere varianten van een ziekmakend virus. Het griepvaccin heeft ieder jaar een nieuwe samenstelling tegen de heersende virussen, op dit moment zelfs tegen vier griepvirussen. Het nieuwe coronavaccin werkt dus tegen twee varianten van het coronavirus. Mogelijk krijgen we in de toekomst bij elk seizoen een ander samengesteld coronavaccin aangeboden, net als bij de griepprik.

4. Waarom is er wéér een coronaprik nodig?

De bescherming tegen het coronavirus neemt helaas in de loop van de maanden af. Je bent dus niet levenslang beschermd met een serie prikken, zoals met het vaccin tegen hepatitis B of gele koorts meestal wel het geval is. In het najaar verwachten experten een nieuwe opflakkering van het coronavirus. Vandaar dat iedereen vanaf 12 jaar wordt uitgenodigd voor een boosterprik.

5. Er werden de laatste maanden weinig mensen ernstig ziek door corona. Waarom zou ik deze prik halen?

Hoogleraar infectieziekten Chantal Bleeker-Rovers: "Helaas is het zo dat na vaccinatie of infectie de immuniteit relatief snel afneemt. Zeker bij kwetsbare groepen als ouderen en mensen met afweerstoornissen neemt de kans om in het ziekenhuis terecht te komen enkele maanden na vaccinatie of infectie wel degelijk weer toe."

Tweede reden om de vaccins te nemen is het voorkomen van long-covid. Een groot Nederlands onderzoek in de Lancet liet laatst zien dat een op de acht coronapatiënten langdurig klachten houdt, ook als ze niet erg ziek waren door covid.

6. Ik ben niet gevaccineerd, maar heb wel corona gehad. Kan ik toch deze herhaalprik halen?

Voorwaarde voor de herfstbooster is dat je de basisserie met het oorspronkelijke vaccin (de eerste (twee) prikken) hebt afgerond. Als je je laat vaccineren, moet er vervolgens tussen de laatste prik en de booster prik minstens drie maanden zitten.

Kreeg je die basisvaccinatie nog niet en wil je die nu toch? Neem dan zelf contact op met jouw vaccinatiecentrum om hiervoor een afspraak te maken.

7. Welk vaccin krijgen we dit najaar?

Alle vaccinatiecentra worden bevoorraad met deze aangepaste vaccins. Iedereen die een uitnodiging krijgt (alle meerderjarigen die een volledige basisvaccinatie hebben afgerond) voor een herfstprik zal een aangepast vaccin krijgen.

Minderjarigenkomen niet voor de herfstbooster in aanmerking als ze al een eerste boosterprik na hun basisvaccinatie ontvingen. Ze ontvangen dus ook geen uitnodiging. Uitzondering op deze regel:

minderjarige stagiairs in de zorg: deze worden meegenomen met het zorgpersoneel

minderjarigen vanaf 12 jaar met een immuniteitsproblematiek

Meenemen: neem uw identiteitskaart, uitnodiging en een mondmasker mee. Tijdens het bezoek aan het vaccinatiecentrum is het dragen van een mondmasker verplicht.

