40% van de Belgen geeft aan dat hun mindset negatiever is geworden sinds de coronapandemie. "Toch blijft de Belg niet bij de pakken zitten. Meer dan 7 op de 10 Belgen hecht nu meer belang aan hun mindset én zet zich ook actief in om zijn of haar mindset te verbeteren. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van WW (Weight Watchers heruitgevonden) bij 1.000 Belgen.

We hebben een uitdagend jaar achter de rug. 40% van de Belgen vindt dat hun mindset toch wat negatiever is geworden sinds de start van de coronapandemie. Bij de oudere generatie ligt dat percentage nog wat hoger: 68% van de 55-plussers voelt zich tegenwoordig negatiever dan voor maart 2020.

Opvallend is dat de Belg niet bij de pakken blijft zitten. Meer dan 7 op de 10 Belgen hecht sinds vorig jaar meer belang aan hun mindset dan voordien én zet zich ook actief in om zijn of haar mindset te verbeteren. "Dat is een zeer belangrijke evolutie, het gezegde luidt niet voor niets een gezonde geest in een gezond lichaam. Als je werk maakt van je mentale gezondheid, zul je merken dat je minder gebukt gaat onder stress en beter slaapt. Dat helpt je om gezondere keuzes te maken, waardoor je beter in je vel zit. Een win-win en dat blijkt steeds meer gehoor te vinden: 93% van de Belgen vindt een positieve mindset belangrijk", benadrukt Olivier De Greve, CEO van WW Benelux.

Genieten van de kleine dingen in het leven

Geluk zit in een klein hoekje. Het onderzoek van WW toont aan dat genieten van de kleine dingen (58%) in het leven de populairste manier is waarmee de Belg van een positieve mindset werk maakt. Op de tweede plaats staat beweging en sport (39%), gevolgd door gezonde voeding (35%), een goed slaapritme (29%). Een meerderheid van de Belgen geeft bovendien aan dat ze sinds de crisis proberen meer tijd voor zichzelf uit te rekken (59%) of meer te onthaasten (54%).

Vijf tips om je mindset te boosten

Valerie Mattheussens, diëtiste bij WW en WW Mindset Coach Dominique Monami zetten enkele tips op een rij om je mindset te boosten :

Pas op met bewerkte voeding : ultra-bewerkte levensmiddelen bevatten een overmaat aan additieven zoals kunstmatige zoetstoffen en kleurstoffen. Het regelmatig eten van dit soort producten heeft een negatieve invloed op ons lichaam met een negatieve mindset als gevolg ;

: ultra-bewerkte levensmiddelen bevatten een overmaat aan additieven zoals kunstmatige zoetstoffen en kleurstoffen. Het regelmatig eten van dit soort producten heeft een negatieve invloed op ons lichaam met een negatieve mindset als gevolg ; Ga voor "complexe" koolhydraten : complexe koolhydraten hebben een positief effect op de stemming. Complexe koolhydraten vind je in brood, rijst, pasta, quinoa, maar ook in peulvruchten, noten, zaden, aardappelen en groene groenten ;

: complexe koolhydraten hebben een positief effect op de stemming. Complexe koolhydraten vind je in brood, rijst, pasta, quinoa, maar ook in peulvruchten, noten, zaden, aardappelen en groene groenten ; Drink na 16u geen koffie of andere caffeïnehoudende dranken meer : Angst, depressie en een laag humeur hebben een sterke correlatie met de inname van cafeïne, vooral als cafeïne wordt gebruikt om de kwaliteit van de slaap te vervangen. Erger nog, cafeïne en slaaptekort kunnen een vicieuze cirkel worden ;

: Angst, depressie en een laag humeur hebben een sterke correlatie met de inname van cafeïne, vooral als cafeïne wordt gebruikt om de kwaliteit van de slaap te vervangen. Erger nog, cafeïne en slaaptekort kunnen een vicieuze cirkel worden ; Breng tijdens de donkere winterdagen de zon op je bord : Kies tijdens donkere dagen dan ook wat vaker voor vitamine D-rijke voedingsmiddelen zoals sardines, zalm, eieren, champignons en lever;

: Kies tijdens donkere dagen dan ook wat vaker voor vitamine D-rijke voedingsmiddelen zoals sardines, zalm, eieren, champignons en lever; Durf bewust 'zondigen' : In plaats van specifieke voedingsmiddelen of hele voedselgroepen te schrappen omdat je ze als 'slecht' beschouwt, kan je jezelf beter aanleren hoe je er met mate van kan genieten zonder je er emotioneel aan te binden

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van WW tussen 2 december en 9 december 2020 bij 1.000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen bedraagt 3,02%.

