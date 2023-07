Dat je je huid tegen de zon moet beschermen is gekend, maar hoe zit het met scrubben, permanente make-up of blauw licht? Een expert legt uit wat je nodig hebt wanneer de zon overuren klopt.

1 Smeren, ook tegen blauw licht

"Naast bescherming tegen uvB- stralen, die je huid verbranden, en uvA-stralen die haar verouderen en vanbinnen beschadigen, kan blauw licht een boosdoener zijn, zeker als je kampt met hyperpigmentatie. Dat blauwe licht of HEV-licht (High Energy Visible) maakt deel uit van het zichtbare licht van het zonnespectrum en dringt dieper door je huid dan uv-stralen", waarschuwt dermatoloog dr. Solange Lintermans (Carpe Clinic).

In veel beperktere mate komt blauw licht ook vrij bij het gebruik van beeldschermen. "Dat dit nefast kan zijn voor je ogen en je slaap is aangetoond, maar ook je huid kan bij overmatige blootstelling averij oplopen, zoals pigmentatie." Onder wetenschappers is er wel discussie over welke hoeveelheid blootstelling aan blauw licht precies voor grote huidschade zorgt. "Om de impact van blauw licht te vermijden kan je je best insmeren met een zonnecrème die ook uitgerust is met een blauwlichtfilter (ijzeroxide), naast bescherming tegen uvA en uvB (factor 50). Breng je die liefst al aan voor je de deur uitgaat. In de zomer kan je na tien minuten al verbranden." Extra tip. Activeer ook de blauwlichtfilter op je smartphone. Ga hiervoor naar instellingen, en dan naar beeldscherm of display, en kies nachtmodus of filter blauw licht. Nog meer dan anders snakt je huid tijdens de zomer naar vocht en moet je haar voldoende hydrateren via je voeding en de juiste verzorging. "Water, al dan niet met een smaakje, thee en soep zijn prima. Maar suiker moet je mijden, omdat die als een soort lijm werkt die je huidlagen tegen elkaar doet kleven en je bloedcirculatie vermindert", aldus dr. Lintermans. Ook door de juiste voeding te kiezen kan je zowel extra vocht als antioxidanten richting je huid loodsen. Pas-sen perfect op het menu: watermeloen, komkommer, spinazie, bessen, wortelen, avocado, rode vruchten, eieren (luteïne), havermout (silicium). Start je dag met een milde huidreiniging, hydrateer met een serum op basis van antioxidanten en hyaluronzuur en breng vervolgens je dagcrème en make-up aan. Wil je het grondiger aanpakken, dan kan je kiezen voor een skinbooster- behandeling, waarbij de dermatoloog hyaluronzuur injecteert. Dat dringt door tot in je stamcellen, die zo het signaal krijgen om meer vocht te produceren. Extra tip. Minerale make-up is tijdens de zomer een aanrader omdat die al een zonnefilter bevat en dus een 2-in-1-product is. "Bij een vette, dikke huid, kan je ook tijdens de zomer blijven scrubben, al doe je het best wat minder frequent. Zelfs een lichte peeling kan dit soort huid goed verdragen. Bij een droge, fijne of gevoelige huid wacht je beter met scrubben tot na de zomer. Dit zou je huid alleen maar verder uitdrogen en beschadigen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van vitamine A. Die is prima tijdens de winter, maar doordat ze de dode huidcellen verwijdert, maakt dit je nieuwe huidlaag veel gevoeliger voor uv-straling. Wil je toch een exfoliant gebruiken, doe dat dan altijd 's avonds en smeer je de volgende dag zeer goed in", weet dr. Lintermans. Ook met peelings spring je best omzichtig om. Voor de behandeling van acné of onzuiverheden kan een lichte peeling zeker. Enige voorwaarde is dat je de eerste dagen de zon mijdt en je vervolgens goed beschermt. Uv-straling heeft ook een invloed op de kleuren van permanente make-up, zoals een eyeliner, een lijntje om de lippen of het opvullen van wenkbrauwen. "De kans dat de kleuren niet goed geabsorbeerd worden door je huid is reëel. Of er zullen sneller verkleuringen optreden. Deze behandelingen stel je dus beter uit tot na de zomer of je moet vier weken uit de zon blijven." Hetzelfde geldt voor tatoeages. Het herstel van de diepere huidlagen duurt enkele weken waardoor je met een nieuwe tattoo zes tot acht weken de zon moet mijden. Zonnevitaminen kunnen een prima aanvulling zijn op een zonnecrème. "Speciale vitamine- en mineralencomplexen, die onder meer antioxidanten zoals bètacaroteen, luteïne, vitamine C en E en selenium bevatten, versterken je huid van binnenuit. Ze hydrateren en ze geven je na enkele weken op een veilige manier een lichtbruine zomerteint. Je kan ermee starten enkele weken voor de zomer(vakantie) om zo je huid voor te bereiden", legt dr. Lintermans uit. Deze vitaminecomplexen vind je onder de vorm van gummies of capsules. Extra tip. Ook bij een zonneallergie is zo'n voorbereiding via supplementen interessant. "Als je op voorschrift van de dermatoloog ongeveer een maand vooraf start met een hoog gedoseerde kuur zal dit je huid minder zongevoelig maken." De klimaatregeling en chloorwater drogen je huid sterk uit. Hydrateren via crèmes rijk aan hyaluronzuur die 1.000 keer hun gewicht aan vocht kunnen vasthouden, en het gebruik van sprays met thermaal water om je opperhuid te bevochtigen kunnen helpen. Zout trekt net vocht aan, waardoor je huid na een plons in zee wel beter is gehydrateerd. Maar spoel je nadien altijd af omdat het achtergebleven zout anders het vocht opnieuw uit je huid trekt. Extra tip. Bij een droge huid douch je beter 's avonds dan 's ochtends (met doucheolie of zeepvrije gel) omdat je huid zich weer herstelt tijdens de nacht. Ook supplementen met essentiële vetzuren en vitamine E boosten je vocht- balans.