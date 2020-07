Zadelpijn kan je fietsplezier flink vergallen. Gooi niet meteen je zadel weg, want meestal is dat niet de (enige) oorzaak van zadelpijn.

1. Past de fiets bij je lichaam?

Een fiets moet steeds afgesteld worden op jouw lichaam om comfortabel te kunnen fietsen en zadelpijn te voorkomen. Is je fiets te groot, dan staat het stuur te ver van je af en kun je naar voren schuiven op je zadel - au! Is je fiets te klein, dan staat je zadel te laag en trap je niet efficiënt.

2. Stel je zadel af

Kun je met gestrekt been je hiel op je pedaal zetten, dan is de zadelhoogte goed. Kun je al zittend met de voet op de grond staan, dan staat het zadel te laag. Moet je te ver voor op je zadel zitten, dan staat het te hoog.

3. Zo zit je goed?

Zitten doe je op de brede achterkant van het zadel, met beide zitbotten erop. Zit je te ver naar voren, dan rust een gevoeliger deel van je bekken op het zadel. Zit liever iets voorovergebogen dan kaarsrecht. Zo is je lichaamsgewicht beter verdeeld over zadel en stuur.

Zit je scheef, dan rust maar één zitknobbel op het zadel. Op den duur ervaart je brein dat als recht. Vraag daarom aan iemand die achter je fietst of je wel recht zit. Scheefzitten kan komen door beenlengteverschil of een bekkenscheefstand. Het eerste los je op met een verhoging op je pedaal of onder je voet of met een steunzool. Een bekkenscheefstand heeft veel mogelijke oorzaken - raadpleeg daarvoor een (sport)arts.

4. Het juiste zadel

Is je zadel te smal, dan pas je er niet met beide zitbotten op. Is het te breed, dan schuif je naar voren. Vrouwen hebben meestal een wat breder zadel nodig dan mannen. Hoe sportiever je zit, des te smaller je zadeltype moet zijn: voor een stadsfiets dus een breed zadel, voor een racefiets een smaller type. Een harder zadel geeft meer steun: op een zacht exemplaar zak je weg en schuif je ook eerder naar voren.

5. Je voeten doen ook mee

Plaats je voorvoet op de pedalen, níet je middenvoet of hiel. Met de leeftijd verzwakken de voetgewrichten en wordt stevig trappen moeilijker. Met een steunzool kun je dat oplossen. Draag je al steunzolen om te lopen, probeer ze dan ook bij het fietsen. Werkt dat niet, laat dan steunzolen voor in je fietsschoen maken. Draag schoenen met een stevige zool en in de juiste maat. Voor lange fietstochten zijn trekkingschoenen geen overbodige luxe.

6. Minder ondersteuning bij een e-bike

Rijd je op een e-bike, gebruik dan de ondersteuning met mate. Hoe minder hard je trapt, hoe sneller je naar voor op je zadel schuift.

En ten slotte: een goede fietsbroek met een kwaliteitszeem zonder naden voorkomt irritaties tijdens lange ritten.

Met medewerking van Jean Luc De Meyer, Bike Experience, Wuustwezel.

Bron: Gezondheidsnet.nl

