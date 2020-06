Je kunt je voeten eindelijk weer in slippers en sandalen steken. In de winter heb je misschien minder aandacht aan je voeten besteed, waardoor ze droger en ruwer aan kunnen voelen. Met deze tips heb je weer mooie, verzorgde voeten en ben je klaar voor de warmere dagen!

1. Neem af en toe een voetenbad

Na een drukke dag, lange wandeling of intensieve training kan het heerlijk zijn om een voetenbad te nemen. Je voeten en de rest van je lichaam komen helemaal tot rust. Als je je voeten eens goed wilt verzorgen, dan is een bad ook ideaal om hiermee te beginnen. Het warme water verzacht je huid, waardoor likdoorns makkelijker te behandelen zijn en je je teennagels goed kunt knippen. Hierna kun je je voeten gaan scrubben en insmeren.

2. Droog je voeten goed af

Vind je het lastig om je voeten goed af te drogen na een bad, douche of zwempartij, ook tussen je tenen? Zet er dan even de haardroger op. Het is wel belangrijk om ook de hoekjes bij de nagels mee te nemen. De klus is zo geklaard.

Wanneer je je voeten onvoldoende afdroogt, loop je immers meer kans op voetschimmel. Voetschimmel gedijt goed in een vochtige, warme omgeving. Dat verweekt de huid namelijk, waardoor schimmels gemakkelijk de huid binnendringen. Dat geldt zeker wanneer de huid geïrriteerd of beschadigd is, of wanneer je je voeten vaak met zeep wast. Door dat laatste verdwijnen namelijk de beschermende vetzuren op de huid.

3. Knip je teennagels recht

Na een voetenbad of warme douche kun je het beste meteen je teennagels knippen. Ze zijn nu namelijk lekker zacht. Maak je nagelriemen los met een bokkenpootje en knip daarna je nagels recht af, zonder hoekjes. Op deze manier voorkom je ingegroeide teennagels. Dit kun je doen met een nagelschaartje of een speciale knipper.

4. Scrub je voeten en verwijder eelt

Wil je zachte en mooie voeten? Dat kun je voor elkaar krijgen met een milde scrubcrème: deze verwijdert dode huidcellen en eelt. Er zijn merken die speciale voetscrubs verkopen, zelfs specifiek gericht op het verwijderen van eeltplekken. Als je last hebt van hardnekkige eelt, dan kun je na het scrubben ook eventueel nog een eeltvijl gebruiken.

5. Smeer in met een vochtinbrengende crème

Droge voeten kunnen vervelend aanvoelen. Als je ze insmeert met een voedende, vochtinbrengende crème, dan is de huid weer lekker zacht en soepel. Je pakt daar ook meteen droge kloven mee aan: barsten of scheuren in de huid van de voeten die meestal ontstaan door een droge huid. Zo kan de huid weer soepel meebuigen en kunnen kloven zich weer sluiten. Het is aan te raden om je voeten regelmatig in te smeren, vooral wanneer je vaak last van kloven hebt.

6. Behandel schimmelnagels

Schimmelnagels kunnen je voeten niet alleen behoorlijk ontsieren, ze zijn ook nog eens besmettelijk. Als je er niets aan doet, dan kan de infectie van de nagel zelfs uitbreiden naar de nagelmatrix (onder de nagel). Je kunt er in dit geval misschien nooit meer vanaf komen. Genoeg redenen om er iets aan te doen. Met een antischimmelmiddel, bijvoorbeeld in de vorm van een zalf of crème, kun je de schimmelnagel gelukkig vaak goed bestrijden. Je kunt deze producten kopen bij de drogist of apotheek.

Het is niet nodig om de schimmelnagel te verwijderen. Is de nagel vervormd? Dan kun je 'm wel bijwerken met een puimsteen of vijl. Na de verzorging is je schimmelnagel niet meteen helemaal genezen. Je moet wachten totdat de nagel is uitgegroeid, en dat kan maanden duren. Blijf je voeten en nagels dus regelmatig goed verzorgen.

Bron: Gezondheidsnet.nl

