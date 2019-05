6 op de 10 Belgische migrainepatiënten is niet of onvoldoende op de hoogte van de zaken die hun migraine triggeren, 56% geeft aan dat ze verrast worden door de aanvallen en 56% heeft het gevoel er maar geen vat op te krijgen. Het verbaast dus niet dat 81% van de patiënten graag precies zou willen weten waar hun migraine vandaan komt.

In het kader van de 7de editie van de Week van de Migraine, die plaatsvindt van 13 tot en met 18 mei in de Belgische apotheken, werd een studie uitgevoerd bij 1.000 Belgen die aangeven dat ze migrainepatiënten zijn. De resultaten zijn verrassend.

Met de slogan "De triggers van migraine zijn soms vreemd" wil de Week van de Migraine 2019 de mensen ervan bewust maken dat de triggers verrassend kunnen zijn, en dat de identificatie van de oorzaak van een migraineaanval de ziekte al meer leefbaar kan maken.

Evy Gruyaert, Ambassadrice van de Week van de Migraine en zelf migrainelijder geeft aan: "Het vervelende aan migraine is dat er veel triggers zijn, en het dus nooit 100% duidelijk aanwijsbaar is wàt nu precies voor de doorbraak van een aanval heeft gezorgd. Was het effectief dat stukje kaas dat ik at, de hoge werkdruk en bijhorende stress van die dag, die felle parfum van de man naast me in de vergaderzaal, de weersverandering of het felle licht van de opkomende zon daarnet in de auto?"

Stress, slaapstoornissen en fel licht zijn de belangrijkste triggers

De meest genoemde triggers bij migrainepatiënten zijn stress (54%) een verandering in het slaappatroon (42%) en fel licht (26%). Ook visuele triggers zoals het langdurig gebruik van beeldschermen (21%) of flitsend licht (20%) vervolledigen de top vijf.

De meeste triggers komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Stress is bijvoorbeeld een trigger voor 57% van de ondervraagde vrouwen en 47% van de ondervraagde mannen. Uit het onderzoek blijkt ook dat honger en dorst vaak een duidelijke trigger is, vooral bij jongeren (?34 jaar: 25%, 35-54 jaar: 16%).

Men verwacht vaak dat alcohol aanleiding geeft tot migraine, en toch geeft slechts 19% van de patiënten dit aan als trigger. Voor mannen is alcohol duidelijk vaker een trigger dan voor vrouwen. Voor vrouwen zijn hormonen in 36% van de gevallen een trigger, en in 16% van de gevallen ook de belangrijkste trigger.

Bepaalde voedingswaren (15%) en cafeïne (8%) worden regelmatig genoemd door patiënten als een aanleiding voor migraine. Wanneer etenswaren een trigger zijn voor migraine, gaat het in 36% van de gevallen om chocolade of andere zoetigheden. Een vijfde (21%) van deze groep wijst naar voedingsmiddelen die aspartaam of andere kunstmatige zoetstoffen bevatten als migrainetrigger. En een bijna even groot aandeel (20%) geeft aan dat kaas een trigger is.

Professor Jan Versijpt, neuroloog en coördinerend geneesheer van de kliniek voor Hoofd- en aangezichtspijn aan het UZ Brussel legt uit: "Een beter begrip van migrainetriggers kan patiënten helpen om hun ziekte meer onder controle te krijgen. Omdat de triggers soms erg individueel verschillend kunnen zijn, is het van belang om deze bij te houden - dit kan bijvoorbeeld met behulp van een migrainedagboek."

Migraine, een rem voor levensgenieters?

Een vijfde van de Belgische migrainepatiënten heeft het gevoel dat ze niet van het leven kunnen genieten omdat ze door hun migraine zoveel moeten mijden. 16% van de migrainepatiënten vindt zelfs dat heel hun levensstijl gedomineerd wordt door hun migraine (NL: 12%, FR: 18%).

Evy Gruyaert: "Feit is dat - welke trigger het ook was - elke aanval een domper op je dag zet en je behoorlijk 'invalide' maakt voor de rest van de dag."

Om migrainetriggers te vermijden passen 6 op de 10 migrainepatiënten hun levensstijl aan. 33% van de patiënten let extra op een regelmatig slaappatroon en een kwalitatieve slaap. 22% draagt een (zonne)bril die fel licht tegenhoudt. 15% vermijdt feestjes, concerten en andere plaatsen met te veel lawaai, en 15% drinkt geen alcohol om migraine te vermijden.