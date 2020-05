Visvetten zijn, zo werd aangetoond, gezond voor hart en de bloedvaten, maar ook voor het brein, de immuniteit en de ogen.

1. Goed voor het hart

Visvetten hebben een regulerende werking op het hartritme. En dat, zo is wetenschappelijk aangetoond, leidt tot een lagere kans op een hartstilstand.

2. Goed voor de bloedvaten

Een tekort aan omega-3-vetzuren veroorzaakt een lichte ontstekingstoestand die een negatieve invloed heeft op de bloedvaten. Door de ontsteking zal het te veel aan cholesterol zich gemakkelijker afzetten op de binnenwand van de bloedvaten die dan sneller vernauwd geraken. Normale omega-3-spiegels houden de bloedvaten soepel.

3. Goed tegen dementie

Omega 3 werkt ontstekingsremmend, en dat zou weleens de verklaring kunnen zijn voor het feit dat twee keer per week vette vis eten de kans op dementie vermindert. Overigens is visolie ook prima om 'cognitieve functies' op latere leeftijd langer op peil te houden. Het gaat dan om onthouden, problemen oplossen, rekenen, plannen en organiseren, zoeken en analyseren.

4. Goed tegen depressie

Er zijn inmiddels een aantal onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat visolie ook helpt tegen een depressie. Maar de onderzoeken spreken elkaar wel tegen als het gaat om hoe lang je dan visolie zou moeten gebruiken om effect te zien, en voor welke patiënten dit het beste werkt. Sommige onderzoeken laten al na twaalf weken effect zien, andere pas na acht maanden, en volgens het ene onderzoek helpt het bij lichte depressie en volgens het andere juist bij terugkerende depressies. Maar dát er een effect is, daaraan wordt nauwelijks nog getwijfeld.

5. Goed voor de immuniteit

De rol die onze voeding speelt bij het in stand houden van een goed werkend afweermechanisme is duidelijk bewezen. Omega-3-vetzuren EPA en DHA zouden daarbij een essentiële rol spelen. Bij de immuunrespons speelt de ontstekingsfactor immers een zeer belangrijke rol. Verschillende celtypes die tussenkomen in de immuunreactie op een infectiestellen ontstekingsbevorderende stoffen vrij die een rol spelen in het bestrijden van de infectie. Na de immuunreactie verdwijnt de ontsteking normaal zeer snel door negatieve feedbackmechanismen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een tekort aan EPA en DHA leiden tot een verlate of niet-optimale verdwijning van de ontstekingsreactie. Bij dierproeven werd nu aangetoond dat EPA- en DHA-toediening niet enkel de ontsteking beduidend verbeteren maar ook een belangrijke rol zouden spelen bij de beperking van de longschade bij infecties van de onderste luchtwegen.

6. Goed voor de ogen

Aan de universiteit van Bologna werd recent onderzoek gedaan naar de rol die omega-3-vetzuren zouden kunnen spelen bij het verhelpen van droge ogen. Uit een zeer uitgebreide meta-analyse van klinische studies die omega-3-vetzuren vergelijken met een placebo, bleek dat omega-3-suppletie het probleem van drogen ogen significant verbetert.

