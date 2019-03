52 beroertes per dag: herken jij de symptomen?

Iedere dag krijgen 52 mensen in België een beroerte. Dat is een medische aandoening waarbij de doorbloeding van de hersenen plots wordt verstoord. Zo'n herseninfarct kan ontstaan door afsluiting van een bloedvat of door hersenbloedingen. Door snel in te grijpen, kan je hersenschade beperken en mogelijk een leven redden.

De lectoren en studenten Verpleegkunde van AP Hogeschool zullen op woensdag 13 maart zowel studenten als voorbijgangers sensibiliseren en hen aanleren om een beroerte te herkennen. Daarvoor gebruiken ze de FAST-test, een snelle en eenvoudige test die iedereen kan gebruiken. Daarnaast zullen ze ook de app 112 aan het brede publiek promoten.

Week van de Zorg

De actie vindt plaats in het kader van de Week van de Zorg. Dit jaar vormt 'het brein' het centrale thema. De week start sportief met 'het fitte brein' op maandag, gevolgd door het 'jonge brein' op dinsdag. Op woensdag 13 maart gaat alle aandacht naar 'het beroerte brein' door het aanleren van de FAST-test, een samenwerking van de Vlaamse hogescholen, Dag van de Zorg vzw en het Rode Kruis.

Donderdag is er het breincongres met focus op 'het veelzijdige brein' met keynote sprekers Dick Swaab en Binu Singh. Op vrijdag kan men ervaringen uitdelen over 'het brein in reset' in verschillende breincafés. Zaterdag wordt er massaal bloed en plasma ingezameld in de donorcentra. Op zondag kan iedereen een kijkje achter de schermen nemen van organisaties uit de zorg- en/of welzijnssector.

Praktisch

Woensdag 13 maart, Herken een beroerte, Campus Meistraat, Meistraat 5, 2000 Antwerpen, vanaf 10u

Bekijk het uitgebreide programma op www.dagvandezorg.be.