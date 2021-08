Iedereen heeft de afgelopen maand ongetwijfeld al heel wat gezweet. Transpireren is een natuurlijk proces. Maar hoe kunt u onaangename geurtjes vermijden?

1. Waarom zweten wij?

In onze hersenen ligt een zenuwcentrum dat de transpiratie regelt. Dat zweten is nodig om warmte aan ons lichaam te onttrekken en de temperatuur binnen normale grenzen te houden. Zo zal het zenuwcentrum prikkels naar de zweet- klieren sturen wanneer we een inspanning leveren of koorts hebben. Maar ook bij zwaarlijvigheid, angst, stress, drankmisbruik, gekruid voedsel, stoornissen van de schildklier, onbehandelde diabetes en tijdens de menopauze kunnen de zweetklieren extra geprikkeld worden.

2. Waarom transpireert de één meer dan de ander?

De mate waarin iemand transpireert verschilt sterk van persoon tot persoon. Erfelijke aanleg zou hier een rol spelen. Ook de leeftijd is belangrijk: jonge kinderen en ouderen zweten minder. Bovendien zweten vrouwen minder dan mannen en werkt zwaarlijvigheid de transpiratie in de hand. Na de menopauze hebben heel wat vrouwen wel eens last van warmteopwellingen en zweten als gevolg van het wegvallen van de oestrogeenproductie.

3. Wat kunnen we er zelf aan doen?

Zweten bij inspanning en warm weer is volkomen normaal. Achteraf een verfrissende douche nemen volstaat om de gevolgen weg te werken. Vergeet niet het vocht- en zoutverlies tijdig te compenseren door voldoende te drinken.

Andere algemene raadgevingen zijn:

zich tweemaal per dag wassen

zeepresten goed wegspoelen

u goed afdrogen, ook - en vooral -in alle lichaamsplooien

regelmatig schone kleren aantrekken

geen synthetische stoffen dragen, maar wel stoffen die het zweet opnemen zoals wol en katoen

eventueel overgewicht aanpakken

drankmisbruik en kruidig voedsel zoveel mogelijk vermijden

okselhaar verwijderen want dat bevordert de groei van bacteriën

deodorant gebruiken met een zogenaamde antiperspirant (een stof die het doorsijpelen van zweet belemmert) op basis van aluminiumzouten.

4. Vergen zweetvoeten een specifieke aanpak?

Het probleem bij zweetvoeten is net hetzelfde. Het zweet is oorspronkelijk geurloos maar na een reactie met bepaalde bacteriën ontstaat de hinderlijke zweetgeur. Nu is het zo dat door het dragen van schoenen de voeten altijd een beetje vochtig zijn en er in feite een ideaal klimaat geschapen wordt waarin bacteriën heel goed gedijen. Specifieke tips bij zweetvoeten:

verwijder eelt, het neemt veel transpiratievocht op en werkt de wildgroei van bacteriën in de hand

draag leren schoenen, met een leren zool en wissel regelmatig van schoenen

draag geen synthetische kousen

neem regelmatig een voetbad, ev. met enkele druppels tea-tree olie of met een oplossing van 10 % glutaraldehyde (schrik niet van de bruine huidverkleuring)

droog de voeten goed af, ook tussen de tenen, en trek niet meteen schoenen aan

loop zoveel mogelijk blootsvoets

de arts kan een voetcrème met antibiotica voorschrijven tegen de bacteriegroei

speciale inlegzooltjes op basis van actieve koolstof (geurvreters) kunnen heel wat transpiratievocht opnemen.

5. Bestaan er nog andere behandelingen?

Ja, wanneer u last hebt van overmatig zweten doet u er goed aan een arts te raadplegen. Er bestaan geneesmiddelen, afgeleid van atropine, die het zweten verminderen, maar die hebben heel wat nevenwerkingen zoals een droge mond, maaglast,...

Bij een ernstig probleem van zweethanden wordt wel eens iontoforese toegepast: 3x per week gedurende 20 minuten baden in twee teilen gezouten water waardoor een lichte elektrische stroom loopt.

Een meer ingrijpende techniek is de inspuiting van botox. Deze stof belemmert de prikkeling van de zweetklieren en het resultaat blijft gedurende 6 tot 12 maanden gehandhaafd.

Ten slotte wordt soms ook een mini-aspiratie van de zweetklieren uitgevoerd, vergelijkbaar met het wegzuigen van vetcellen bij een liposuctie.

