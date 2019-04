Is je schouder almaar stijver en worden je bewegingen stroever? Veel kans dat het gaat om een frozen shoulder.

1 Hoe herken je een frozen shoulder?

Revalidatiearts Niels-Jan Hendrickx (UZA en ZNA): "Meestal gaat één schouder geleidelijk aan stijver en pijnlijker aanvoelen. Maar het kan ook acuut starten. Je niet dominante schouder is vaker getroffen. De precieze oorzaken kennen we niet. Maar frozen shoulder is niet het gevolg van repetitieve bewegingen of een overbelasting na een dagje tuinieren of tillen. Het gaat om een ontstekingsproces waarbij het binnenste deel van het schouderkapsel verstijft. De naam klopt dus echt, want het voelt alsof je schoudergewricht lijkt vast te vriezen."

...