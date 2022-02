Nu cannabisproducten met CBD vrij te koop zijn, neemt de interesse ervoor snel toe. Toch circuleren er nog tal van misverstanden. Voor welke klachten is hun effect bewezen en hoe gebruik je ze?

De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalde en- kele jaren terug dat de stof cannabidiol, kortweg CBD, uit de cannabisplant veilig is. Ze werkt niet verslavend en geeft geen psychoactieve werking. Sindsdien is het gamma CBD-producten gegroeid en wordt het aangeprezen voor uiteenlopende problemen. Vandaag zijn in de apotheek twee groepen CBD-producten te krijgen zonder voorschrift: de cannabisoliën met een CBD-concentratie die varieert van 5 tot 40% en de gels of crèmes om lokaal te smeren. Allemaal bevatten ze uitsluitend CBD, want anders dan in heel wat buurlanden, is in België de aanwezigheid van THC (Delta 9-TetraHydroCannabinol), de psychoactieve stof uit de cannabisplant, wettelijk verboden. Behalve dan in twee geneesmiddelen, waar medicinale cannabis wordt ingezet voor de behandeling van MS en epilepsie, en die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn.

Apotheker en farmaceutisch specialist Hendrik De Rocker (Algemene Pharmaceutische Bond): "Toch wel en dat is ook wetenschappelijk bewezen. Naar CBD gebeurt wereldwijd heel wat onderzoek. Dat heeft intussen al aangetoond dat het geen stof is die geneest, maar in een aantal gevallen de klachten kan verbeteren. De medicinale cannabisplant bevat meer dan 100 actieve stoffen. CBD en THC zijn de bekendste. THC werkt stimulerend op de cannabinoïdereceptoren in je lichaam, terwijl CBD de receptoren die onder meer op je centrale zenuwstelsel zitten op een andere manier beïnvloedt. Hoe precies weten we nog niet, maar de interactie van CBD met die receptoren zorgt bij sommigen wel degelijk voor pijnstilling of een ontspannen gevoel bij angst of stress. Omdat THC het krachtigst de receptoren stimuleert, geeft deze stof ook meer kans op bijwerkingen, zoals een roes of afhankelijkheid. In Nederland, waar producten met CBD + THC wel op voorschrift verkrijgbaar zijn, worden patiënten ook nauwgezet begeleid. Die bijwerkingen zijn er helemaal niet bij enkel CBD." Hendrik De Rocker: "CBD is vooral bedoeld als aanvulling op de behandeling van pijnklachten die niet of onvoldoende met courante pijnstillers onder controle te brengen zijn. Het gaat dan niet om eenvoudige spierpijn, maar veeleer om complexe zenuwpijn, chronische pijn en ook zware artrosepijn. Ook wanneer de reguliere medicatie te veel bijwerkingen veroorzaakt, kan CBD-olie soms helpen om zo de dosering bij te stellen. CBD-olie kan verder zinvol zijn bij de aanpak van misselijkheid als gevolg van bv. een kankerbehandeling. Voor slaapproblemen wordt ze eveneens aanbevolen, al denk ik dat daarvoor betere, vrij te krijgen alternatieven voorhanden zijn. Voor huid- en spierklachten is de olie minder aangewezen. Naar CBD-zalven en -crèmes is tot nu toe minder onderzoek gebeurd. Cannabisolie, die oraal wordt ingenomen, lijkt een betere manier om de stof op te nemen, dan door een gel of zalf op de huid te smeren." Hendrik De Rocker: "Neen. Ook al zijn CBD-producten vrij te verkrijgen, het zijn geen snoepjes en er zijn wel degelijk contra-indicaties. Naast allergieën gaat het om hartproblemen, zwangerschap en borstvoeding, het gebruik van antipsychotica, maar ook voor adolescenten raden we het af. Het precieze effect op de ontwikkeling van de hersenen is immers nog niet helemaal duidelijk. Op eigen houtje met een CBD-product starten is geen goede optie. Je vraagt best vooraf advies. Tijdens een gesprek in de apotheek peilen we altijd naar de onderliggende redenen achter een vraag naar CBD-producten. Soms zijn mensen gewoon op zoek naar een oplossing voor problemen met hun medicatie en blijkt CBD voor hen niet de meest geschikte keuze." Hendrik De Rocker: "De samenstelling van CBD-producten die je vrij kan kopen, durft nogal verschillen. Van die welke de apotheker aflevert, is de hoeveelheid werkzame stof gecontroleerd en ben je zeker van de zuiverheid van het product. Die garantie heb je niet in CBD-shops of bij producten die je online aankoopt. Olie heeft bovendien de neiging om ook andere stoffen vlot op te nemen, wat kan leiden tot verontreiniging van het product. Vandaar het belang van een goede kwaliteitscontrole. CBD-producten zijn bovendien niet goedkoop en worden niet terugbetaald. Reken op 35 euro voor een flesje CBD-olie met de laagste concentratie." Hendrik De Rocker: "Eigenaardig genoeg prijkt op de verpakking van CBD-olie nog steeds de waarschuwing 'niet voor consumptie'. Dat heeft te maken met de wettelijke registratie van het product, dat geen geneesmiddel, noch een voedingssupplement is. Maar je neemt het wel degelijk oraal in. Starten doe je best met dagelijks enkele druppels in te nemen van CBD-olie met de laagste concentratie. Afhankelijk van het effect kan je er geleidelijk aan meer van nemen en eventueel later de concentratie opvoeren. Bekijk het effect ook kritisch, want het werkt zeker niet bij iedereen. Anders dan paracetamol, waarbij je meteen verlichting voelt, heeft CBD-olie wat meer tijd nodig. Maar na het gebruik van een eerste flesje van 10 ml moet je toch al een verandering gewaarworden. Indien niet, dan functioneert de olie niet voor jouw klacht. Dat kan liggen aan het type pijn: wanneer de cannabinoïdereceptoren niet gelinkt zijn aan jouw type pijn, heeft CBD geen effect. Werkt het wel, dan kan je het langdurig gebruiken. Voor de dosering en om eventueel af te bouwen, laat je je best opvolgen door een apotheker. Abrupt stoppen kan de klachten weer doen oplaaien.