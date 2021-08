'Zorg voor voldoende ventilatie', zou net als onder meer afstand houden en handen ontsmetten één van de basisregels moeten zijn in de coronapreventie. Maar hoe zorg je eigenlijk voor voldoende ventilatie? Waar moet je op letten? Vijf tips op een rij.

Maar eerst: wat is ventileren eigenlijk? Ventileren is 'het 24 uur per dag verversen van binnenlucht met verse buitenlucht (luchtverversing)'. Een deel van de lucht in huis kan namelijk vervuild zijn door bijvoorbeeld fijnstof en vocht. Ook kan een slecht geventileerde ruimte ervoor zorgen dat je besmet raakt met luchtweginfecties, zoals covid-19. Goed ventileren is dus belangrijk. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

1. Zet ramen op een kier

De meest voor de hand liggende tip, maar nog lang niet iedereen doet dit. Vind je open ramen vanwege het risico op inbraak geen fijn idee, dan kun je ook luchtroosters boven de ramen openzetten of gebruikmaken van mechanische ventilatiesystemen in je huis.

2. Lucht binnenruimtes regelmatig

Luchten is ook een vorm van ventilatie. Je zet dan bijvoorbeeld 10 minuten tot een kwartier ramen en deuren wijd tegen elkaar open. Op deze manier laat je in één keer veel verse lucht naar binnen. Ook wanneer je gekookt of gedoucht hebt, of als je meerdere mensen op bezoek hebt gehad die samen waren in dezelfde ruimte, is dit een aanrader.

3. Ontvang je bezoek buiten

De beste vorm van ventilatie is natuurlijk buitenlucht, dus ontvang je bezoek het liefst ook buiten. De kans om het coronavirus te verspreiden is in de frisse lucht namelijk een stuk kleiner, maar let op: het is nog steeds belangrijk om ook hier anderhalve meter afstand te houden.

4. Denk ook aan de luchtvochtigheid in huis

Naast ventilatie is een goede luchtvochtigheid in huis ook belangrijk, want virussen - zoals het coronavirus - verspreiden zich sneller door droge lucht. Een goede luchtvochtigheid in huis ligt tussen de 40 en 60 procent. Je kunt dit eventueel meten met een luchtvochtigheidsmeter. Ook sommige thermostaten van de verwarming geven aan hoe de luchtvochtigheid in huis is. Hoe je de lucht in huis vochtiger krijgt? Bijvoorbeeld door een raam open te zetten - ook in de winter - en veel planten in huis te hebben.

5. Maak (eventueel) gebruik van een luchtreiniger

Er zijn ook speciale luchtreinigers te koop, die virussen en bacteriën uit de lucht kunnen filteren en/of doden, bijvoorbeeld via UV-C-straling. Een mobiel elektrisch apparaat dat in een ruimte kan worden gezet, wordt ook wel een 'stand alone' luchtreiniger genoemd. Volgens het RIVM is het alleen nog niet bekend of dit soort luchtreinigers daadwerkelijk de verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen of verminderen. Daar moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. Wat wel vaststaat, is dat luchtreinigers geen vervanging zijn voor ventilatie. Als je ventileert, ververs je de binnenlucht met buitenlucht. Luchtreinigers halen alleen deeltjes uit de binnenlucht, maar de lucht wordt niet ververst. Blijf dus goed ventileren!

Bron: RIVM, gezondheidsnet.nl

