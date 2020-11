Een volgende Corona-golf overspoelt ons. We weten wanneer de verstrengde maatregelen starten, maar niet met zekerheid wanneer ze voorbij zijn... Dat is een enorme uitdaging voor ons mentaal welzijn. Daarom geeft Elke Van Hoof vijf concrete tips om de komende tijd door te komen, vanuit haar expertise als klinisch psycholoog.

Tip 1. Creëer perspectief door mijlpalen te identificeren die je in een bepaalde tijd gaat aanpakken.

Laat ons starten met de komende drie weken. Dat zijn 21 dagen of 504 uur. Dat is te overzien, toch? De gouden tip is om het op te breken in kleine stukken en het concreet te maken.

Een voorbeeld:

We zullen 168 uur slapen, 27,3 uur besteden aan eten en nog eens 21 uur aan eten voorbereiden. Doe dat laatste het liefst samen, met de kinderen, al dan niet virtueel.

Reken daar nog dertig minuten samen spelen per dag bij en dertig minuten bewegen aan een matige intensiteit. Dat brengt ons weer 21 uur verder.

Blokkeer drie keer per week een buitencontact van drie uur waarin je gaat wandelen, fietsen of shoppen. Alweer 27 uur verbruikt.

Plan dan gericht anderhalf uur TV-tijd (kies je programma's zorgvuldig) en er tikt weer 31,5 uur door.

Wie aan het werk is, heeft een zinvolle tijdsbesteding van gemiddeld 38 uur per week. Dit kan verder in- of aangevuld worden met vrijwilligerswerk.

Als je bovenstaand schema volgt, blijft er nog een dikke 94 uur over, verspreid over 21 dagen. Ideaal om eindelijk werk te maken van die nieuwe hobby die je al jaren uitstelt. Start met online yogalessen, lees die boekenreeks, haal dat instrument van onder het stof, begin met start-to-run of tover jezelf om in een eersteklas banketbakker. Geen beter moment dan de komende weken om die extra me-time voor jezelf te gebruiken.

Tip 2. Tel samen af

21 dagen. Dat is te overzien. We weten dat het daarna nog niet voorbij zal zijn, maar toch is het belangrijk om af te tellen. Gebruik de kalender en tel dag per dag af, samen met het gezin. Elke dag die voorbij is, wordt ingevuld met een dikke duim of smiley.

Hang er een mooie foto bij die het doel concreet maakt: door de maatregelen te volgen redden we onze kwetsbaren en ondersteunen we onze zorghelden.

Tip 3. Word zelf een (zorg)held

Geef (klein-)kinderen en jongeren een zinvolle activiteit tijdens de verlengde herfstvakantie. Op die manier blijven ze aan de slag, leren ze wat voldoening is én maken ze iemand anders blij. Win-win-win dus.

Mogelijke ideeën:

Laat kinderen massaal tekenen voor de bewoners van de woonzorgcentra. Of neem filmpjes op waarop ze een liedje zingen, een toneeltje spelen of voorlezen uit hun lievelingsboek. Dat is niet alleen leuk voor hun eigen grootouders, maar ook voor andere ouderen. Wie zei er dat Tik Tok enkel voor jongeren bedoeld is?

Laat oudere kinderen telefonisch contact opnemen met mensen van wie je weet dat ze eenzaam zijn. Organiseer elke dag een kort babbeltje.

Ga de straat op of het bos in met een vuilniszak en ruim alle vuiligheid op.

Organiseer een boodschappenservice in je straat voor wie het nodig heeft.

Er is meer dan genoeg te doen. Vraag na bij je gemeente of OCMW wat er nog kan gebeuren. En laat kinderen zelf mee brainstormen. Zij hebben vaak nog de beste ideeën.

Tip 4: Voorzie een zinvol afsluitritueel

We weten allemaal dat het na 21 dagen nog niet voorbij zal zijn. Toch is het belangrijk om deze eerste, kritieke fase zinvol af te sluiten. Dat kan met het gezin, maar misschien ook wel met de hele straat? Of de buurt waarin je woont?

Laat witte lampionnen of ballonnen met een inspirerend kaartje eraan opstijgen op een afgesproken moment.

Organiseer opnieuw applaus-sessies voor de zorgverleners.

Hang een bemoedigende boodschap uit het raam.

Steek een zelf gemaakt kaartje in de bus bij alle bewoners van je straat.

Schrijf een lief briefje naar al je familieleden die je tijdelijk niet kan zien.

Ook hier: brainstorm samen met je gezin over mogelijke ideeën en maak er een project van.

Tip 5: Word een superverspreider van positieve vibes

Wees niet bescheiden en pak gerust uit met je activiteiten! Zo 'besmet' je hopelijk ook anderen. Leg alles wat je doet vast op foto of maak er een filmpje van, en deel het via de sociale media. Wie nu positief denkt én toffe acties onderneemt, is een held, en dat verdient de nodige aandacht. Bovendien is dit veel leuker om naar te kijken dan die deprimerende curves. Waarom zelf geen exponentieel stijgende curve maken van het aantal boodschappen dat je geleverd hebt in je straat of het vuil dat je uit het bos hebt geraapt?

Laat deze positieve vibes zich nog hardnekkiger verspreiden dat het virus.

