Weinig bewegingsvormen hebben zo'n lage instapdrempel als het populaire pilates, terwijl het wel degelijk je kracht, evenwicht en conditie naar een hoger niveau tilt.

Pilates is gericht op het versterken van je diepere spieren, op flexibili- teit, evenwicht, lenigheid, coördinatie en lichaamsbewustzijn. "Een sessie verloopt gestructureerd, met een vaste reeks oefeningen, waarbij je buik, rug, benen, armen, schouders en zelfs voeten en handen worden getraind", legt pilates-docent Floor De Vlieghe uit. "De nadruk ligt op het zeer gecontroleerd bewegen vanuit je dieperliggende (schuine) buikspieren of je core (buik en lage rug). Nadat je een spiergroep hebt getraind, volgt steeds een stretching. Sommige oefeningen zijn gebaseerd op yoga, dans, acrobatie en boksen", verdudelijkt Floor De Vlieghe. Pilates is niet prestatiegericht. Elk lichaam is anders en iedereen oefent op zijn niveau om lichaam en geest te versterken. Logisch als je weet dat dit in oorsprong een revalidatietechniek is, die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ontwikkeld door Joseph Pilates om gewonde soldaten weer op de been te brengen. Voor wie zou twijfelen: pilates is zowel voor vrouwen als mannen geschikt. Je hoeft geen sportverleden of basisconditie te hebben. "We werken met verschillende niveaus, maar tijdens eenzelfde les kunnen zowel beginners als gevorderden dezelfde oefeningen in een aangepaste versie doen", benadrukt Floor De Vlieghe. "Ook voor mensen die revalideren of kampen met nek- of rugproblemen is pilates een heel veilige methode. De oefeningen laten je voelen waar je lichamelijke problemen of onevenwicht zich situeren en hoe je die kan verbeteren. Pilates kan je gerust elke dag beoefenen." De meeste groepssessies worden op een mat gegeven, maar daarnaast bestaat er ook een variant met toestellen.Zichtbare spierbundels krijg je er niet meteen van. Pilates pakt vooral je diepere spieren aan, maar die zorgen op termijn van binnenuit voor een sterker, leniger en meer gestroomlijnd lichaam. Ook mentaal zet pilates wat in beweging. "De eerste les is vaak lastig, maar vanaf de tweede of derde sessie merk ik dat het concentratievermogen groeit. Pilates geeft je ook een soort innerlijke reset, die je lichaamsbewustzijn verhoogt. Na enkele lessen beweeg je in het dagelijks leven zelfzekerder en met een betere houding, die zich doortrekt als je stilzit of staat. Van tillen tot stofzuigen, alles loopt een stuk vlotter." Pilates en yoga worden vaak met elkaar verward, maar naast enkele gelijkenissen, zijn er duidelijke verschillen. Yoga is veel ouder en ontstond zo'n 5.000 jaar geleden in Azië. De nadruk ligt er sterk op meditatie en op de spirituele band tussen lichaam en geest. Bij pilates ligt de focus meer op fysieke actie vanuit je rompspieren. Yoga hecht zeer veel belang aan tal van ademhalingstechnieken, zowel om te oefenen als om te mediteren. Pilates hanteert de gecontroleerde ademhaling, waarbij je inademt via je neus en uitademt via je mond, als ondersteuning van de oefening. Pilates verbetert ook je uithoudingsvermogen, al is dit niet de belangrijkste focus. Maar doordat je kracht, souplesse en balans erop vooruitgaan, is dit een prima aanvulling op cardio-activiteiten, zoals stappen, joggen, fietsen of zwemmen. Niet toevallig dat ook heel wat atleten hun training aanvullen met pilates om blessures te voorkomen en zich te versterken. Pilates en yoga zijn ook een goede aanvulling op elkaar.