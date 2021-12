Laat die beha wat vaker aan de kant en trakteer je borsten geregeld op een massage of een sessie droogborstelen. Jawel. Met de juiste zorg hou je je borsten mooi en gezond.

Je borsten bestaan hoofdzakelijk uit vetweefsel, bindweefsel, melkklieren en belangrijke lymfevaten en -knopen. De borstspieren liggen er eigenlijk onder, want je borsten zelf bevatten geen spierweefsel. "Een goed functionerend lymfesysteem is cruciaal voor je borstgezondheid. Dat lymfenetwerk kan je vergelijken met een zuiveringsinstallatie of een drainagesysteem. Via deze weg worden allerhande afvalstoffen afgevoerd. Ongewenste stoffen die overal in onze omgeving zitten, zoals hormoonverstoorders, toxische stoffen enz. worden door je lichaam opgeslagen in je vetweefsel", legt menopauzeconsulente en borstweefseltherapeute Leen Steyaert uit. "Zeker als je borsten wat ouder worden, neemt het percentage vetweefsel toe en worden ze zo een reservoir voor afvalstoffen. Borsten veranderen ook naargelang je levensfase. Zo nemen ze na de menopauze bij de meesten in volume toe door dat vetweefsel. Als het lymfevocht dan niet optimaal doorstroomt, word je op termijn meer vatbaar voor ontstekingen en pijn." Want je lymfesysteem wordt niet aangedreven door een pomp zoals bij je bloedvaten. Je kan het wel stimuleren door voldoende te bewegen en door een diepe ademhaling, zodat het spierweefsel eromheen meer samentrekt, wat een effect heeft op de beweging van het lymfevocht. En je kan nog meer aan zelfzorg doen. Tijdens de lockdown en ook nadien lieten heel wat vrouwen, dankzij thuiswerk, niet enkel hun pumps, maar ook hun beha aan de kant. De trend kreeg nogal wat aandacht dankzij bekende behabanners als Miley Cyrus en Rihanna. "Het is een prima idee om thuis zoveel mogelijk zonder beha rond te lopen. Je borsten meer vrij laten schommelen en wippen geeft niet alleen een aangenaam gevoel, het bevordert ook de lymfedoorstroming. Bij borsten liggen die lymfen vaak vlak onder de huid, waardoor een strakke beha, met beugels of een push-up, ze al kan induwen. Het is een mythe dat je hangborsten krijgt zonder beha. Integendeel, je borsten worden er net steviger door. Vrouwen die dat een stap te ver vinden, kunnen eerst de beugels uit hun beha halen. Of draag als alternatief een bralette of een aansluitend topje. Dat ondersteunt je borsten op een veel lossere manier. Bij het sporten, draag je natuurlijk wel een sportbeha. Ook de vulling in veel beha's laat je best achterwege omdat die je borsten te warm houdt." Droogborstelen met een zachte badborstel of gewoon een washandje is een prima manier om de lymfedoorstroming een zetje te geven. "Je begint best met het droogborstelen van je oksel en vervolgens wrijf je zachtjes een tiental keer van de zijkant van je borst naar je oksel toe. Maak er een gewoonte van, bijvoorbeeld telkens voor het douchen. Ook een zachte zelfmassage van je borsten is een prima manier om de lymfen te ondersteunen en pijnlijke borsten te verhelpen. Bovendien triggert zo'n massage het vrijkomen van feelgoodhormonen zoals oxytocine en endorfines. Er bestaan technieken voor, maar je kan het ook gewoon uitproberen. Zo kan je met je linkerhand je rechterborst masseren en vice versa. Door ze gelijktijdig te masseren kan je je borsten ook vergelijken. Als je dit geregeld herhaalt, ken je je eigen borsten beter en ben je alerter voor allerlei veranderingen. En als je dit vaak herhaalt, zal je merken dat je borsten meer ontspannen en minder hard aanvoelen." Borstweefseltherapie gaat nog een stapje verder. Deze vrij nieuwe aanpak werd in Nederland ontwikkeld volgens de principes van de osteopathie. De behandeling duurt een uur en is bedoeld om je borstweefsel zachter te maken, verklevingen van het bindweefsel los te maken of pijn te verlichten. "Ze bestaat uit kleine zachte manipulaties of het rekken van de borsten en het bovenlichaam en heeft een heel ontspannend effect. Alles is gericht op het vrijmaken van de lymfen, het versneld afvoeren van afvalstoffen en het bevorderen van een betere doorbloeding. Nogal wat vrouwen lopen rond met pijnlijke borsten of verharde plekken of schijven en weten niet hoe die te verhelpen. Zij ervaren een groot verschil, maar ook voor gezonde borsten kan dit heel relaxerend werken." Dagelijks lang voorovergebogen zitten voor een scherm is evenmin bevorderlijk voor je longen en je borsten. Die worden samengedrukt. Door te letten op een open, rechte houding en dagelijks te bewegen bescherm je eveneens je borsten. Een aantal zeer toegankelijke yogaoefeningen blijken een ideale workout om je bovenlichaam te stretchen, je spieren te doen samentrekken en je borst open te maken. Eenvoudige voorbeelden zijn de Berghouding, de Koe en de Hartopener. Door die een tot twee minuten aan te houden, verbeter je al de circulatie in je borststreek.