De basisvaccinatie blijft op elke leeftijd belangrijk. Die stel je dan ook beter niet uit.

Als we de basisvaccinatie beginnen uit te stellen, riskeren we dat niet zo recente infectieziekten of aandoeningen, die vandaag minder circuleren, opnieuw de kop opsteken, waarschuwt professor Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen). Daarom zijn volgende vaccins onmisbaar voor vijftigplussers.

Kinkhoest-tetanus-difterie

De bescherming tegen kinkhoest, een bacteriële infectieziekte van de luchtwegen, neemt met de tijd af. Na tien tot 15 jaar zijn de antistoffen die je via het vaccin meekreeg grotendeels verdwenen. "Een herhalingsvaccinatie is daarom sterk aanbevolen. Voor een volwassene is deze aandoening vaak niet levensbedreigend en beperkt ze zich meestal tot enkele weken droge hoest, maar je vormt wel een potentieel gevaar voor anderen die kwetsbaarder zijn, zoals zuigelingen." Dit vaccin kan je het hele jaar door laten zetten en het biedt minimum tien jaar bescherming. Het wordt toegediend in een combinatievaccin, dat je tegelijk tegen tetanus en difterie (kroep) beschermt.

Als kind kregen we allemaal een basisvaccinatie tegen tetanus, die ongeveer tien jaar werkt. Nadien is een herhalingsvaccin nodig. Want hoewel tetanus zeldzaam is in ons land, kent de ziekte vaak een fatale afloop. Ook difterie (kroep) kan je oplopen door een bacterie, wat onder meer kan leiden tot een erg agressieve angina, maar ook je hart en zenuwstelsel kan aantasten.

Praktisch. Een herhaalinenting met het kinkhoest-tetanus-difterievaccin is gratis voor volwassenen.

Griep

Zeker aanbevolen voor alle vijfenzestigplussers is de jaarlijkse griepprik. Tussen 50 en 65 jaar adviseren artsen dit vaccin ook als je rookt, als je met obesitas kampt of als je veelvuldig alcohol drinkt. Verder blijft een griepvaccin nodig voor specifieke doelgroepen die kampen met chronische aandoeningen, zoals hartaandoeningen, diabetes,...

Praktisch. Vaccineren tegen griep doe je tussen 15 oktober en 15 december. Voor 65-plussers wordt het vaccin deels terugbetaald, net als voor andere risicogroepen.

Pneumokokken

De pneumokokkenbacterie ligt aan de basis van longontsteking en wordt ook geassocieerd met sinusitis, sepsis, oorontsteking en hersenvliesontsteking. Naarmate je ouder wordt, verhoogt ook het risico op besmetting. De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie aan voor alle vijfenzestiplussers, maar in heel wat landen wordt al met systematische inentingen gestart vanaf 50 of 55 jaar. Vandaag beschikken we over twee soorten pneumokokkenvaccins: een 23-valent vaccin en een 13-valent vaccin. Het ene beschermt meer in de breedte tegen meer stammen, het andere meer in de diepte. Een combinatie van de twee is aangeraden.

Praktisch. Het 13-valente, maar ook het 23-valente vaccin worden voorlopig niet terugbetaald bij volwassenen. Sommige ziekenfondsen voorzien wel een gedeeltelijke terugbetaling.

Zona

Het varicella-zostervirus dat zona (gordelroos) veroorzaakt, slaat vooral toe bij zestigplussers. Ook als je deze pijnlijke aandoening al eerder hebt doorgemaakt, kan je opnieuw worden getroffen. Zona is eigenlijk het gevolg van windpokken tijdens je kinderjaren. Vanaf dan circuleert het virus sluimerend in je lichaam. Intussen bestaan er twee vaccins, maar het nieuwere is in ons land nog niet beschikbaar.

Praktisch. De vaccins tegen zona worden voorlopig niet terugbetaald.

Als we de basisvaccinatie beginnen uit te stellen, riskeren we dat niet zo recente infectieziekten of aandoeningen, die vandaag minder circuleren, opnieuw de kop opsteken, waarschuwt professor Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen). Daarom zijn volgende vaccins onmisbaar voor vijftigplussers. De bescherming tegen kinkhoest, een bacteriële infectieziekte van de luchtwegen, neemt met de tijd af. Na tien tot 15 jaar zijn de antistoffen die je via het vaccin meekreeg grotendeels verdwenen. "Een herhalingsvaccinatie is daarom sterk aanbevolen. Voor een volwassene is deze aandoening vaak niet levensbedreigend en beperkt ze zich meestal tot enkele weken droge hoest, maar je vormt wel een potentieel gevaar voor anderen die kwetsbaarder zijn, zoals zuigelingen." Dit vaccin kan je het hele jaar door laten zetten en het biedt minimum tien jaar bescherming. Het wordt toegediend in een combinatievaccin, dat je tegelijk tegen tetanus en difterie (kroep) beschermt. Als kind kregen we allemaal een basisvaccinatie tegen tetanus, die ongeveer tien jaar werkt. Nadien is een herhalingsvaccin nodig. Want hoewel tetanus zeldzaam is in ons land, kent de ziekte vaak een fatale afloop. Ook difterie (kroep) kan je oplopen door een bacterie, wat onder meer kan leiden tot een erg agressieve angina, maar ook je hart en zenuwstelsel kan aantasten. Praktisch. Een herhaalinenting met het kinkhoest-tetanus-difterievaccin is gratis voor volwassenen. Zeker aanbevolen voor alle vijfenzestigplussers is de jaarlijkse griepprik. Tussen 50 en 65 jaar adviseren artsen dit vaccin ook als je rookt, als je met obesitas kampt of als je veelvuldig alcohol drinkt. Verder blijft een griepvaccin nodig voor specifieke doelgroepen die kampen met chronische aandoeningen, zoals hartaandoeningen, diabetes,... Praktisch. Vaccineren tegen griep doe je tussen 15 oktober en 15 december. Voor 65-plussers wordt het vaccin deels terugbetaald, net als voor andere risicogroepen. De pneumokokkenbacterie ligt aan de basis van longontsteking en wordt ook geassocieerd met sinusitis, sepsis, oorontsteking en hersenvliesontsteking. Naarmate je ouder wordt, verhoogt ook het risico op besmetting. De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie aan voor alle vijfenzestiplussers, maar in heel wat landen wordt al met systematische inentingen gestart vanaf 50 of 55 jaar. Vandaag beschikken we over twee soorten pneumokokkenvaccins: een 23-valent vaccin en een 13-valent vaccin. Het ene beschermt meer in de breedte tegen meer stammen, het andere meer in de diepte. Een combinatie van de twee is aangeraden. Praktisch. Het 13-valente, maar ook het 23-valente vaccin worden voorlopig niet terugbetaald bij volwassenen. Sommige ziekenfondsen voorzien wel een gedeeltelijke terugbetaling. Het varicella-zostervirus dat zona (gordelroos) veroorzaakt, slaat vooral toe bij zestigplussers. Ook als je deze pijnlijke aandoening al eerder hebt doorgemaakt, kan je opnieuw worden getroffen. Zona is eigenlijk het gevolg van windpokken tijdens je kinderjaren. Vanaf dan circuleert het virus sluimerend in je lichaam. Intussen bestaan er twee vaccins, maar het nieuwere is in ons land nog niet beschikbaar. Praktisch. De vaccins tegen zona worden voorlopig niet terugbetaald.