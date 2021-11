Voor 35% van de Belgen is het vinden, begrijpen en beoordelen van informatie over hun gezondheid moeilijk, tot zelfs zeer moeilijk. Zo blijkt uit de meest recente Europese enquête, die de Onafhankelijke Ziekenfondsen voorstelden.

Slovenië en Oostenrijk hebben het laagste percentage inwoners dat het "moeilijk" of "zeer moeilijk" vindt om toegang te krijgen tot gezondheidsinformatie en deze te begrijpen of te interpreteren om keuzes te maken rond gezondheid (respectievelijk 14% en 16%). In België en Duitsland is dit 35%. Dat betekent dus dat de gepercipieerde moeilijkheidsgraad in België en Duitsland het hoogste is van de 17 Europese landen waar de enquête werd uitgevoerd.

Anderzijds valt wel op dat 48% van de Belgen het vinden van informatie als "gemakkelijk" aangeeft en 18% als "zeer gemakkelijk", tegenover respectievelijk 59% en 27% in Slovenië.

Kwetsbare groepen

Voor mensen met een lage sociaaleconomische status is de score qua gezondheidsvaardigheden 5,8% lager dan de gemiddelde Belgische score. Voor mensen die zichzelf in slechte gezondheid achten, ligt dit 8,7% lager.

Opvallend is wel dat, in tegenstelling tot andere landen, bij ons leeftijd geen rol lijkt te spelen (of in elk geval een minder grote rol).

De enquête werd tussen november 2019 en juni 2021 afgenomen bij volwassenen in 17 (voornamelijk) Europese landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Zwitserland, Tsjechische Republiek, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Noorwegen, Portugal, Rusland, Slovenië en Slowakije. In België werd de enquête online georganiseerd en namen er 1.000 mensen aan deel.

