3 mannenklachten en hoe ze te verhelpen

Dat mannen geen hulp zoeken, heeft ook een praktische reden. Waar moeten ze aankloppen met hun probleem? Bij de uroloog, de seksuoloog, de endocrinoloog, de androloog,... Daar brengen de eerste mannenklinieken of andrologische centra, waar verschillende specialisten samenwerken, nu verandering in. "Deze centra verlagen de drempel en helpen het taboe weg te nemen dat op seksueel gerelateerde problemen rust", ondervindt endocrinoloog Guy T'Sjoen, die de mannenkliniek in het UZ Gent leidt. "Bij vrouwen is de mentaliteit de jongste jaren veranderd omdat rolmodellen openlijk over hun menopauze gingen getuigen. Vandaag outen ook de eerste bekende mannen zich over hun erectiestoornissen en vruchtbaarheidsproblemen. Maar er circuleren nog tal van misverstanden."

...