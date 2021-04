Ervoor zorgen dat je je gelukkig voelt? Het kan op tal van eenvoudige manieren. Daarover zijn ook wetenschappers het volmondig eens. Als dat geen goed nieuws is.

Voor de Internationale dag van het Geluk, op 20 maart, hebben we twintig manieren bijeengesprokkeld om meer geluk toe te laten in je leven. Uit diverse studies blijkt immers dat sommige gewoonten en activiteiten de aanmaak van dopamine, endorfine en oxytocine bevorderen. Stofjes die een rol spelen bij het ervaren van geluk en voor dat gevoel van voldoening en vervulling zorgen dat het leven de moeite waard maakt.

1. Slaap voldoende. Het heeft namelijk geen enkele zin om het geluk na te streven, als je niet aan deze uiterst fysiologische basisbehoefte voldoet. Zes uur en een kwartier is het absolute minimum. Slaap je minder, dan kan je nagenoeg onmogelijk opgewekt en welgezind zijn. 2. Eet evenwichtig. Het is niet alleen een van de pijlers van een goede gezondheid, recent heeft de wetenschap ook aangetoond dat als je dagelijks groenten en fruit eet, je je beduidend gelukkiger voelt. Van pure chocolade word je eveneens blij: die lekkernij gaat stress, angst en neerslachtigheid tegen en heeft een positieve impact op je geheugen, je concentratievermogen en je cognitieve functies. 3. Een hechte en duurzame relatie met wie je lief is, met vrienden en familie, is cruciaal om je gelukkig te voelen. Om dergelijke relaties in stand te houden, gaat er niets boven liefde, welwillendheid, altruïsme, gulheid en dankbaarheid, dé hoekstenen van geluk. 4. Een huisdier maakt dit mooie plaatje nóg completer. Zo'n trouwe metgezel - vaak een hond of kat - luistert geduldig, zorgt ervoor dat je je niet eenzaam voelt, brengt je aan het lachen, helpt je te ontspannen en geeft zin aan je leven.5. Aan zee wonen is het einde. Naar verluidt gaat er niets boven een maritieme omgeving om je naar het hoogste niveau van welbevinden te tillen. 6. Je omringen met boeken zorgt ervoor dat je je extra gelukkig voelt. Lezen blijkt een rijke bron van positieve emoties en heeft onder meer het voordeel dat je relatie met anderen erdoor verbetert. 7. Je geen zorgen hoeven te maken om geld. Wat sommige ook beweren, je haalt wel degelijk meer voldoening uit je leven als je het financieel goed hebt. Al neemt die voldoening bij de allerhoogste inkomens opnieuw af. 8. Creatief bezig zijn betekent dat je concreet vorm kan geven aan het potentieel dat je in je draagt en vrij je gevoelens kan uiten. 9. Je vak of beroep is zo'n creatieve bezigheid waar je erg veel voldoening uit kan halen. Als je je werk graag en goed doet, voel je je nuttig en betekenisvol. 10. Je huishouden aanpakken zorgt op meer dan één vlak voor positieve creativiteit: je houdt schoonmaak in je huis én in je hoofd en je bent fysiek bezig wat alweer bijdraagt tot je mentale evenwicht. Schoonmaken, stofzuigen, boenen zijn prima acti-viteiten om de strijd aan te binden met donkere gedachten en negatieve gevoelens. 11. Opruimen hoort in datzelfde rijtje thuis. Het is ideaal om orde te scheppen in je hoofd en nadien weer van nul te beginnen. 12. Koken - versta: je culinaire talent aanwenden om de mensen die je omringen te verwennen - bezorgt je behalve veel voldoening ook het gevoel dat je het verschil maakt. 13. Tuinieren is nog zo'n activiteit die je steviger in je schoenen doet staan. Niets schenkt meer voldoening dan zaden te zien kiemen en plantgoed te zien floreren. Al dat groen in je tuin heeft bijna dag in dag uit aandacht en verzorging nodig. Dat houdt je geest op een positieve manier bezig, waardoor je gegarandeerd tot rust komt. 14. Breien prijkt om dezelfde redenen hoog in de hitlijst van activiteiten die gelukkig maken. 15. Je geest heeft evenzeer nood aan beweging om in vorm te blijven als je lichaam, dat is bekend. Intussen staat vast dat een boswandeling de lijst aanvoert. Zo'n wandeling werkt niet alleen erg ontspannend, ze helpt ook om alle beslommeringen even achter je te laten. 16. Zet geregeld muziek op! Want ook dat zorgt voor een rist weldadige effecten: muziek scherpt je motivatie aan, geeft je energie, werkt bevrijdend, schenkt rust, helpt om een keer flink uit de bol te gaan en doet stress en pijn afnemen. 17. Een prettig seksleven is een belangrijke pijler van geluk. Seksueel genot doet wonderen in de strijd tegen stress, veroudering en neerslachtigheid. En de 50 voorbij draagt seks ook nog eens bij tot het behoud van je intellectuele prestaties. 18. Reizen maakt ook gelukkig. Elke reis is een kans om nieuwe ervaringen op te doen, te kappen met gewoontes en sleur, van omgeving te veranderen, soms zelfs vicieuze cirkels te doorbreken. Reizen zorgt vaak voor persoonlijke ontplooiing en is ideaal om een hele voorraad leuke herinneringen aan te leggen. 19. Leef volop in het hier en nu als je wilt dat een rijk gevuld leven je gelukkig maakt. Vandaar het succes van meditatie, mindfulness en yoga, want die helpen om je stevig te verankeren in het heden. Je voorkomt dat je het verleden niet constant herkauwt en/of piekert over de toekomst, twee gewoontes die extreem nefast zijn voor je stemming. 20. Vergeet niet hoe belangrijk lachen is. Humor werkt o zo bevrijdend. Stress en pijn ebben als bij wonder weg. Lachen helpt om het leven luchtiger op te nemen en brengt ons dichter bij elkaar.