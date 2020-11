Met de winter, de verkoudheden en de seizoensgriep voor de deur, maar corona dat niet wil wijken, zetten we de meest prangende vragen rond mondmaskers nog eens op een rij.

1. Welk mondmasker kiezen?

Het drielagige chirurgische wegwerpmasker is een veilige optie, omdat het aan strenge productievoorwaarden voldoet. Maar het is ook duur en weinig milieuvriendelijk. Het voordeel van stoffen maskers die iets dikker en misschien wat minder comfortabel zijn, is dat je ze gemiddeld 20 tot 30 keer kan wassen en hergebruiken. Het beste wat je kan doen is je mondmasker aanpassen aan de situatie, het weer en de tijd dat je het moet dragen. Gun jezelf wat keuzevrijheid en neem dus altijd een reservemasker mee.

Was je handen met water en zeep of gebruik een ontsmettende handgel vooraleer je je mondmasker opzet. Neem het altijd vast bij de elastiekjes of linten als je het op je gezicht plaatst. Chirurgische of wegwerpmaskers hebben een blauwe en een witte kant. De blauwe zijde moet aan de buitenkant, de witte zijde tegen je gezicht aan. Zet je masker zo op dat het je neus, mond en kin bedekt. Draag het dus zeker niet onder je neus. Om het perfect op je gezicht te laten aansluiten moet je het plooibare staafje goed rond je neusbrug knijpen. Eenmaal op zijn plaats, raak je je masker niet meer aan. Chirurgische maskers bestaan uit twee of drie lagen met absorberende eigenschappen, die ervoor zorgen dat ze slechts beperkt partikels doorlaten. Maar na vier uur verliest dit mondmasker zijn ondoorlaatbaarheid en moet je het weggooien. Een stoffen masker kan je langer dragen, tot 8 uur, behalve bij intensief gebruik, als je continu moet praten (tijdens een uiteenzetting, vergadering...). Dan moet je het ook om de vier uur vervangen om te voorkomen dat het te vochtig wordt. Er kunnen besmettelijke deeltjes aan de buitenkant van je mondmasker zitten. Daarom is het belangrijk enkel de elastiekjes of linten aan te raken wanneer je je masker afzet. Gooi je masker vervolgens in de vuilnisbak (niet bij het PMD of papier) of stop het in een plastic zak met zipper, zoals een diepvrieszak, tot je het kan wassen of weggooien. Was vervolgens je handen met water en zeep of gebruik een ontsmettende handgel. Het stoffen mondmasker is een modeaccessoire geworden. Maar enkel dat bij de apotheker is aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. Koop je toch een masker in een modezaak of online, of maak je er zelf een, let dan op volgende criteria. Controleer vooraf of het masker uit twee of drie lagen bestaat - een laag volstaat niet voor een correcte filtering. Geef de voorkeur aan katoen, omdat je dan makkelijker kan ademen. Elastiekjes zijn handig, maar kunnen na een tijdje vervelend worden. Dan brengen linten soelaas. Een mondmasker met filter beschermt beter, maar als je het lang moet dragen neemt ook daar het ongemak toe. Er is geen algemene regel, tenzij de fabrikant er een oplegt, maar de meeste maskers hebben een levensduur van 20 tot 30 wasbeurten. Controleer in elk geval na elke wasbeurt of de stof nog in goede staat is en of de elastiekjes nog voldoende aanspannen. Een stoffen masker moet je na elk gebruik wassen op 60°C, samen met je linnengoed (handdoeken enz.). Het mag ook op een lagere temperatuur of met de hand, maar dan moet je het nadien op hoge temperatuur strijken, om zeker te zijn dat het ontsmet is. Met de hand wassen doet de elastiekjes langer meegaan. Gebruik waspoeder of vaatwasmiddel, laat 30 minuten weken op 30°C, haal door het sop zonder wrijven om de vezels niet te beschadigen, spoel uit met helder water en laat drogen. Als je iemands gelaatsuitdrukking niet ziet, kan dat de communicatie verstoren. Een probleem bij uiteenzettingen, maar nog meer voor slechthorenden die liplezen. En dus kwam men op het idee van mondmaskers met een doorzichtig venstertje ter hoogte van de mond. Je kan ze online bestellen (o.a. movimask, medimast) of er zelf een maken. Het patroon vind je op maakjemondmasker.be. Heb je een gevoelige huid of heb je huidproblemen, zoals eczeem, psoriasis, acne..., dan kan het dragen van een mondmasker al snel oncomfortabel worden. De wrijving kan je huid irriteren en wanneer je transpiratie slecht wordt afgevoerd, raken je poriën sneller verstopt. Om deze ongemakken te beperken moet je je huid dagelijks hydrateren, 's morgens en 's avonds reinigen met een milde zeep of een micellaire lotion, en indien nodig een helende crème aanbrengen. Heb je een gevoelige huid, geef dan de voorkeur aan een stoffen mondmasker, dat is minder rigide. Kies ook voor een lichte kleur, omdat donkere kleurstoffen vaker allergenen bevatten. Er zijn ook zijden maskers te koop, die zijn duurder maar comfortabeler en verminderen de wrijving. Hoe minder lucht er via je neusbrug ontsnapt, hoe minder je bril aandampt. Brildragers kunnen niet zonder bril noch mondmasker. Daarom is het als brildrager belangrijk om je masker zo goed mogelijk op je gezicht te laten aansluiten, met behulp van de geïntegreerde neusbeugel. Maar er zijn nog andere trucjes. Laat de onderkant van je bril op je masker rusten zodat er via die weg geen lucht kan ontsnappen. Of plak met microporeuze tape de bovenkant van je masker rond je neusbrug. Was verder je bril dagelijks aan beide zijden met afwasmiddel en spoel hem af met koud water. Door hem te ontvetten beslaat hij minder snel. Er zijn ook efficiënte maar duurdere anticondenssprays op de markt. Chirurgische en stoffen mondmaskers sluiten nooit perfect op je gezicht aan, zodat ze lucht doorlaten en geen ademhalingsproblemen veroorzaken. Het ongemak kan wel toenemen als je de neiging hebt om te gaan hyperventileren, omdat je je ingesloten voelt met je masker. Hoe meer je ontspant, hoe meer je de aanwezigheid van je masker vergeet. FFP2-maskers die in ziekenhuizen worden gedragen, kunnen wel problematisch zijn. Vooral als je last hebt van astma, COPD... In dat geval kan je ze slechts een beperkte periode gebruiken. Stop je masker niet diep in je handtas of rol het niet op, maar bewaar het in een diepvrieszakje met zipper. Zo voorkom je dat je masker je spullen besmet, of omgekeerd. Met de winter voor de deur wordt een mondmasker dragen een hele uitdaging. Wanneer het stevig regent of sneeuwt, kan een stoffen masker dragen, bovenop je chirurgisch mondmasker, voorkomen dat je mondmasker te snel nat wordt. Moet je niezen, verwijder dan je mondmasker en nies in een papieren zakdoek. Maar zet je masker pas weer op nadat je je handen hebt gewassen of ontsmet. Heb je toch in je masker geniesd, neem dan een nieuw, want een nat masker is minder efficiënt.