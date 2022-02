Er zijn heel wat methodes en trucjes om je geheugen te helpen. Deze 10 zullen je zeker helpen.

1. Gebruik een agenda, hang een kalender op.

Kortom: noteer alle voorbije en komende activiteiten. Schrijf bij voorkeur met de hand en op papier: zo onthou je de dingen doorgaans beter. En zo blijf je af en toe van dat kleine scherm weg.

Kortom: noteer alle voorbije en komende activiteiten. Schrijf bij voorkeur met de hand en op papier: zo onthou je de dingen doorgaans beter. En zo blijf je af en toe van dat kleine scherm weg. Beeld je in de supermarkt in dat je thuis bent. Loop mentaal door elke kamer en ga na wat er ontbreekt: toiletpapier in het wc, de voorraad flessenwater in de kelder, douchegel voor de badkamer, batterijen voor de wekker in de slaapkamer... het zal allemaal in je winkelkarretje belanden. Moet je je kleindochter om 15.00 uur van school halen in plaats van 16.00 uur? Roep het beeld op van je kleindochter die op je wacht onder de schoolklok, die het juiste uur aangeeft. Heb je moeite met namen onthouden? Beeld je dan in dat mijnheer Hoffmann de tuin staat te harken, mevrouw Depraetere staat te roddelen en dokter Philips koningin Mathilde zijn arm aanbiedt... Vandaag zijn we geneigd om een zoekmachine in te schakelen zodra een titel of naam ons niet te binnen schiet. Op zich is technologie niet slecht voor je geheugen, toch is het een goede reflex om eerst via een ander kanaal op zoek te gaan naar informatie. Laat bijvoorbeeld in gedachten de letters van het alfabet de revue passeren en tracht zo de eerste letter te vinden van het woord waar je niet op kan komen. Soms moet je dat een paar keer na elkaar doen, maar veel kans dat je vindt wat je zoekt zonder de hulp van het internet! Daarbij associeer je een cijfer met een woord dat uit evenveel letters bestaat. Om je pincode te onthouden, maak je bijvoorbeeld een zinnetje waarin elk van de vier woorden het gewenste aantal letters telt: 'Ik vertel een verhaal' betekent dan dat je pincode 2637 is. Dit is een onfeilbare methode om al van bij de allereerste ontmoeting de voornaam van iemand te onthouden. A. Focus en zeg tegen jezelf dat je de voornaam van die persoon echt wil kennen. Laat je niet afleiden door je omgeving op het moment dat hij of zij antwoordt. B. Herhaal de voornaam in gedachten één of twee keer om die alvast tijdelijk op te slaan. C. Herhaal de voornaam in een beleefdheidsformule zoals 'Fijn je te leren kennen, Dirk'. D. Associeer het gezicht van de persoon met diens voornaam door middel van een vergelijking, een geheugensteuntje. Misschien heet je overbuurman ook Dirk? E. Maak nu mentaal een beeld aan: stel je bijvoorbeeld Dirk voor naast je overbuurman. F. Wanneer je weer tegen die persoon spreekt, herhaal je opnieuw diens voornaam: 'En, wat doe jij zoal in het leven, Dirk?' Vergeet je altijd waar je in de ondergrondse parkeergarage je wagen precies hebt achtergelaten? Een associatie oproepen kan helpen. Stel dat je op rij 17 staat. Is 17 ook niet de geboortedag van je vriendin met wie je vanavond gaat eten? Je kan ook bewust focussen op de route die je aflegt: rechts, links, naar de lift... 9. Gebruik ezelbruggetjes.Neem nu de WINTERTIJD: je WINT ER TIJD mee. De klok mag dus achteruit. En in het VOORjaar schakelen we over op zomertijd. De klok moet dus VOORuit. En nog eentje, ditmaal om de keerkringen te onthouden: een kreeft kan op een steenbok zitten, maar niet omgekeerd. De Kreeftskeerkring ligt dus op het noordelijke halfrond, de Steenbokskeerkring op het zuidelijke. Door je autosleutels of je bril op een vaste plaats te leggen, hoef je ze nooit meer te zoeken. Kies voor een plek die verband houdt met de functie van het voorwerp: je bril leg je naast de stapel kranten, je autosleutels in een schaaltje in de inkomhal.