Ongewenst urineverlies kan meerdere oorzaken hebben. De meest voorkomende bij vrouwen is een verzwakte bekkenbodem. Bij mannen is de prostaat vaak de boosdoener. Tien oorzaken van urineverlies op een rij.

1. Verzwakking van de bekkenbodemspieren

Voor vrouwen is de meest voorkomende oorzaak van urineverlies een verzwakking van de bekkenbodemspier door zwangerschap, bevalling of de overgang. Zodra deze spier haar elasticiteit verliest kunnen lichte inspanningen zoals tillen, rennen of zelfs lachen en niezen leiden tot ongewild urineverlies. Bekkenbodemspieroefeningen kunnen dit probleem voorkomen of verminderen.

2. Prostaatproblemen

Een vergrote prostaat of een prostaatoperatie zorgt er vaak voor dat je moeilijk kan plassen of slecht kunt uitplassen. Ook 'nadruppelen' (Post Micturition Dribbling of PMD) komt hierdoor veel voor. Dit betekent dat je na het plassen, wanneer het lijkt alsof je blaas leeg is, toch nog kleine hoeveelheden urine verliest. Mannen hier last van hebben, kunnen het beste even naar de huisarts gaan; er zijn medicijnen die kunnen helpen.

3. Urineweg- of blaasinfectie

Een infectie van de urineweg ontstaat als er te veel bacteriën in de plasbuis en de blaas terechtkomen. Hierdoor raakt het slijmvlies van de urinebuis of de blaas ontstoken (lage urineweg infectie). Als de bacterie in grote hoeveelheden op of in de slijmvliezen groeit, ontstaat er een ontstekingsreactie om deze bacteriën weg te krijgen. Als je vatbaar bent voor infecties kunnen deze de blaas overactief maken en extra prikkelen. Een gang naar de dokter is dan noodzakelijk. De symptomen zijn:

Vaak plassen, meestal maar kleine beetjes

Aandrangklachten, je hebt steeds het gevoel dat je moet plassen, ook na het plassen

Pijn in de onderbuik

Branderig gevoel in de plasbuis bij plassen

Bloed in de urine

Troebele en vies ruikende urine

Urineverlies

4. Medicijnen

Bepaalde medicatie kan ongewild urineverlies als mogelijke bijwerking hebben. Vermoed je dat dit bij jou het geval is, bespreek dit dan met je huisarts.

5. Constipatie

Constipatie zet druk op je blaas en urinewegen.

6. Te weinig drinken

Als je te weinig drinkt, wordt je urine geconcentreerder; er zit verhoudingsgewijs meer afval in de urine. Hierdoor raakt de blaas geïrriteerd. Als je lange tijd weinig drinkt, kan je blaas op den duur steeds minder urine vasthouden. Probeer dus voldoende (water) te drinken. Vermijd alcohol of sterk koolzuurhoudende dranken. Teveel alcohol is één van de meest voorkomende redenen van ongewild urineverlies.

7. Chronisch hoesten

Hoesten zet druk op je blaas en onderbuikspieren waardoor ongewild urineverlies kan ontstaan. Roken kan bijvoorbeeld leiden tot chronische hoestbuien.

8. Overgewicht

Zwaarlijfigheid zet druk op je blaas en bekkenbodemspieren. Dit kan leiden tot ongewenst urineverlies.

9. Ouderdom

Door klachten als vergeetachtigheid en dementie kun je de controle over je blaas en darmen kwijtraken. Bovendien kunnen vitale lichaamsfuncties verminderen naar mate je ouder wordt.

10. Ziekte

Een beroerte, Parkinson, multiple sclerosis, diabetes en dementie kunnen het zenuwstelsel aantasten en daardoor ook de signalen naar de blaas. Door schade aan je hersenen of je ruggenmerg kun je de controle over je blaas of darmen verliezen. Dit kan tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de ernst van je aandoening.

Bron: Gezondheidsnet.nl

