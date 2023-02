Heb je last van trillende handen? Het hoeft niet meteen Parkinson te zijn. Tien mogelijke oorzaken van trillende handen op een rij.

1. Essentiële tremor

Een tremor is wanneer iemand beeft: dat doet iedereen weleens. Bijvoorbeeld wanneer je je armen vooruit strekt of tijdens heftige emoties, zoals angst en woede. Gaat het om een essentiële tremor, dan is er geen aantoonbare oorzaak voor het beven. Mogelijke oorzaken, zoals een andere neurologische aandoening (zoals de ziekte van Parkinson) of een bijwerking van medicijnen, zijn onderzocht en uitgesloten.

2. De ziekte van Parkinson

Bij trillende handen denk je al snel aan de ziekte van Parkinson. Dat is ook een van de bekendste symptomen van deze progressieve hersenaandoening. De ziekte ontstaat door een verstoring in de aanmaak van de neurotransmitter dopamine in de hersenen. De hersencellen die hiervoor verantwoordelijk zijn, sterven steeds verder af. Patiënten krijgen daardoor moeite met het aansturen van hun spieren. Dat leidt tot onder andere vermoeidheid, zwakte en trillende of haperende lichaamsdelen.

3. Multiple sclerose (MS)

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Hierbij ontstaan op verschillende plekken ontstekingen, waardoor de hersenen sommige functies niet goed kunnen uitvoeren. Dat merk je aan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, bewegen of praten. De meeste mensen met MS hebben last van (ernstige) vermoeidheid, tintelende of trillende lichaamsdelen, wazig of dubbelzien en geheugen- of concentratieproblemen.

4. Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïde)

Als je een te snel werkende schildklier hebt, dan maakt de schildklier te veel schildklierhormoon aan. Je lichaam maakt hierdoor extra energie, waardoor je stofwisseling sneller wordt. Je kunt dit merken aan symptomen als snel afvallen, moe zijn, veel zweten, beven, diarree en een onrustig of gejaagd gevoel hebben.

5. Te veel cafeïne

Het Voedingscentrum adviseert voor gezonde volwassenen om niet meer dan 400 milligram cafeïne - ongeveer vier kopjes koffie - per dag in te nemen. Door te veel cafeïne kun je trillende handen krijgen. Wanneer en of je daar last van krijgt, verschilt per persoon. Maar het werkt ook andersom: drink je geen koffie meer, dan kun je als ontwenningsverschijnsel gaan beven. Andere bekende ontwenningsverschijnselen zijn: hoofdpijn, onrust, concentratieproblemen en vermoeidheid. Cafeïne komt overigens ook voor in chocolade, sommige supplementen en frisdranken, en bepaalde zelfzorgmedicijnen tegen hoofdpijn.

6. Slaapgebrek

Slaap is ontzettend belangrijk voor je gezondheid. Heb je (chronisch) slaaptekort, dan merk je dat aan allerlei klachten, zoals hoofdpijn, prikkelbaarheid, vergeetachtigheid, onhandigheid en een verminderd libido. Bovendien kun je last krijgen van trillende handen, spierpijn, depressie en nog veel meer. Probeer daarom zes tot negen uur te slapen. Lukt dat niet? Deze slaaptips kunnen misschien helpen.

7. Lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie)

Een lage bloedsuikerspiegel - of een sterk schommelende bloedsuikerspiegel - kun je hebben door diabetes mellitus, al hoeft dat niet per se. Het kan ook komen door te weinig voedsel, zwangerschap en medicijngebruik.

Alle suikers die we eten worden omgezet in glucose, ook wel: bloedsuiker. De bloedsuikerspiegel stijgt door te eten en wordt lager door geestelijke of lichamelijke inspanning (sporten). Heeft je lichaam te weinig (bloed)suiker, dan merk je dat aan klachten als zweten, beven, duizeligheid, misselijkheid, extreme honger, hartkloppingen en wazig of dubbelzien. Hoe langer je lichaam zonder suiker zit, hoe erger de klachten kunnen worden. Heb je door diabetes een lage bloedsuikerspiegel? Neem dan meteen actie. Is je bloedsuiker na 20 minuten nog steeds lager dan 3,5, bel dan de huisarts of huisartsenpost.

8. Vitamine B12-tekort

Vitamine B12 komt vrijwel alleen in dierlijke producten voor, dus in vlees, vis, eieren en zuivel. De vitamine helpt bij de aanmaak van rode bloedcellen, die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van zuurstof in het bloed. Daarnaast is vitamine B12 nodig voor een goede werking van het zenuwstelsel. Op den duur tast een vitamine B12-tekort het zenuwstelsel aan. Er ontstaan dan geheugen- en concentratieproblemen en neurologische klachten. Denk aan tintelingen, beven of een doof gevoel in handen en voeten. Dit kan overgaan in spierzwakte, moeite met coördinatie of uitvalsverschijnselen.

9. Stress

Ben je gestrest of nerveus omdat je bijvoorbeeld een deadline probeert te halen? Dan herken je dit opgejaagde gevoel vast wel. Je hart begint sneller te kloppen, je hebt misschien een droge mond, buikpijn en trillende handen. Dat is heel normaal en heeft iedereen weleens. Probeer te ontspannen, bijvoorbeeld door een boek te lezen, te mediteren of ademhalingsoefeningen te doen. Chronische stress is ongezond. Bedenk wat de oorzaak kan zijn van deze stress en als je er zelf niet uitkomt, zoek dan professionele hulp.

10. Bijwerkingen van medicijnen

Trillende handen zijn een veelvoorkomende bijwerking van verschillende soorten geneesmiddelen. Bijvoorbeeld medicijnen voor je humeur (antidepressiva), epilepsie, migraine, neuropathie en astma. Sommige antihistaminica kunnen hier ook voor zorgen. Heb je veel last van bijwerkingen? Neem dan contact op met je arts of apotheker. Die kan uitzoeken of je een ander geneesmiddel kunt gebruiken waar je minder last van hebt.

Bron: Plusonline.nl

