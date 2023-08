De voorbije weken zijn er 10% meer overleden Belgen gerepatrieerd vanuit het buitenland dan tijdens dezelfde zomerperiode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van uitvaartspecialist DELA, die ongeveer 80% van alle repatriëringen van overleden Belgen verzorgt.

De Belgen hebben hun reislust teruggevonden en dat weerspiegelt zich deze zomer jammer genoeg ook in het aantal overlijdens op vakantie. Dat stelt uitvaartspecialist DELA vast op basis van het aantal gerepatrieerde Belgen tijdens de zomervakantie. Sinds eind juni bracht haar repatriëringscentrum op Brussels Airport zo'n 10% meer overleden Belgische toeristen terug naar ons land dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de hitte in het zuiden van Europa, vaak in combinatie met een grote fysieke inspanning, speelt een grote rol bij de overlijdens op vakantie dit jaar.

"Hartfalen blijkt de belangrijkste doodsoorzaak, en daar speelt de hoge hitte in combinatie met fysieke inspanning zeker een rol. Daarnaast liggen vooral ernstige ongevallen, zoals een ongelukkige val tijdens een bergwandeling of andere sportieve activiteiten aan de basis van de meeste andere overlijdens", aldus Greta Plas, manager DELA Repatriations.

Meeste repatriëringen vanuit Frankrijk, Spanje en Italië

In tegenstelling tot wat we doorgaans denken, overlijden Belgen niet meer op exotische bestemmingen dan elders. Tijdens de zomer van 2023 merkt de uitvaartspecialist op dat de meeste Belgen het leven lieten op vakantie in Frankrijk, gevolgd door Spanje en Italië. Dit zijn ook nog steeds de populairste vakantiebestemmingen. Ook het feit dat meer Belgen naar het noorden trokken in juni, juli en augustus - om de warmte te ontvluchten -, wordt weerspiegeld in de overlijdenscijfers. Tijdens deze zomer heeft DELA meer overleden Belgen uit Noorwegen, Zweden en Denemarken gerepatrieerd dan andere jaren.

"Vorig jaar hebben we Belgen uit IJsland moeten repatriëren. De trek naar het noorden onder de Belgische toeristen heeft zich deze zomer duidelijk verder gezet. Voor het eerst hebben we tijdens de zomer Belgen gerepatrieerd vanuit Noorwegen, Zweden en Denemarken."

