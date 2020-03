Over het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 circuleren heel wat waarheden en onwaarheden. Viroloog Raoul de Groot zette tijdens een pop-up college van de Universiteit Utrecht een aantal feiten op een rijtje.

1. De dodelijkheid van het virus wordt rond de 2% geschat, maar ligt hoger bij ouderen

Naarmate meer mensen ziek zijn en onderzoekers ze opvolgen, krijgen we een steeds beter zicht op hoe gevaarlijk het virus echt is. De eerste gegevens toonden ongeveer twee procent overlijdens. Nieuwe Chinese opvolgcijfers bevestigen dit voor mensen tot 60 à 70 jaar, maar bij ouderen blijkt het sterftecijfer toch een stuk hoger te liggen: 9,8% voor de groep 70 tot 80 jaar en 18% bij de 80-plussers

2. De stevige aanpak van China en Korea werkt

Verheugend nieuws: draconische maatregelen zoals in China met stevige quarantaine lijken te werken. Het aantal sterfgevallen in China neemt af. Ook in Zuid Korea komen er minder nieuwe bevestigde gevallen van coronabesmetting.

Hier in Europa zijn we nog niet zo ver. In Italië gaat het behoorlijk slecht en ook in Spanje is het aantal besmettingen fors gestegen.

3. Je kunt het virus hebben, zonder dat je het weet

Ja, bij de meeste mensen zal het virus zich voordoen als een milde verkoudheid. De meeste mensen hebben elk seizoen een of meerdere verkoudheden. Bij medisch personeel bleek 4% van de mensen positief, terwijl zij lang niet allemaal ziek waren.

4. Iemand die nog niet ziek is, is het meest besmettelijk

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat mensen vooral andere mensen besmetten, voordat ze zelf (eventueel) ziek worden. Zieke mensen zijn zelfs alweer minder besmettelijk. Niet ziek, maar al wel een verspreider van virussen dus. Vandaar dat de hygiëneregels zo belangrijk zijn.

5. Niemand weet of we er in april vanaf zijn

President Trump zei dat het virus in april wel uitgewoed zal zijn. Maar niemand weet dat zeker. Virologen krijgen de wind van voren als ze een epidemie onderschatten, maar ook als ze die overschatten.

6. Het is een pandemie

'Pandemie' is de juiste term voor het huidige virus, oftewel een epidemie op wereldwijde schaal van een nieuwe ziekte die zich makkelijk verspreidt en zware klachten veroorzaakt. We weten niet precies hoe het verder zal gaan. Een persoon zal gemiddeld twee personen aansteken. Dat is laag, maar toch kan het snel gaan met de verspreiding.

7. Vanaf 60 jaar loop je meer risico op ernstig ziek worden

De sterfte treft vooral de ouderen, vanaf 60 jaar. Ook mensen met onderliggend lijden, zoals hartziekten, longziekten of diabetes lopen meer risico.

8. Het coronavirus kan uren overleven op een deurklink

Het virus kan een aantal uren zijn tot zelfs een dag overleven buiten het lichaam. Het hangt af van de omstandigheden. Het is dus niet zo dat het buiten het lichaam meteen weg is. Weer een goede reden om de hygiënemaatregelen in acht te nemen.

9. Het virus is vooral gevaarlijk doordat 10% van de mensen ernstig ziek wordt

Deze mensen moeten gedurende langere tijd worden opgenomen in het ziekenhuis. Indien te veel mensen tegelijk inn het ziekenhuis terecht komen, kan dit leiden tot een ontwrichting van de zorg. Dat is een nachtmerriescenario.

Het beste wat we kunnen doen is geen handen schudden, handen wassen, niezenen/hoesten in papieren zakdoekjes gebruiken en vervolgens weggooien en de overheidsmaatregelen stipt naleven. Dan verspreidt het virus trager onder de bevolking en komen er geen grote hoeveelheden patiënten tegelijk naar het ziekenhuis. Zo kunnen de mensen die ernstig ziek worden beter behandeld worden.

China heeft erg zijn best gedaan om de infectie te beteugelen, daardoor hebben we tijd gewonnen. Het is heel belangrijk om de verspreiding te vertragen. Leef de adviezen na en neem ze serieus. De piek van mensen die medische verzorging nodig hebben is daardoor lager, en dan blijft het haalbaar voor de zorgverleners.

10. Niet iedereen die ziek is ondergaat een test. De cijfers zijn bijgevolg een onderschatting van de reële situatie

Momenteel worden in ons land enkel nog ernstige gevallen en zorgpersoneel getest.

