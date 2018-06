Zwitserland: logeren in een hotel met 1 kamer

Van 5 juni tot en met begin september 2018 kunnen gasten een nachtje doorbrengen op een unieke locatie in een Zwitserse stad, waar nog nooit eerder iemand logeerde. Opmerkelijk is dat de 11 Pop-up hotels slechts één kamer hebben, die weliswaar over een tweepersoonsbed beschikt.