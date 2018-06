Zwemmen in bevaarbare waterwegen houdt risico's in

De bevaarbare waterwegen in Vlaanderen zijn volgens de Vlaamse Waterweg niet ingericht om te zwemmen. "Zwemmen in kanalen en bevaarbare waterwegen of duiken van bruggen, sluizen, steigers en kades is niet alleen onverstandig, het is ook verboden", zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg.

Voor het zwemverbod zijn er diverse goede redenen. Om te beginnen kunnen de voorbijvarende schepen risicosituaties veroorzaken. "Een zwemmer is vanaf een schip meestal niet of nauwelijks te zien. Schepen hebben een langzamere reactietijd dan auto's. Schippers kunnen dus niet snel uitwijken of vaart minderen. Zelf zie je ook niet altijd een varend schip door een brug of gewoon door onoplettendheid", aldus Stinissen.

Stroming kan je ernstig in de problemen brengen

Schepen gaan volgens de Vlaamse Waterweg ook sneller dan de meeste mensen denken en zwemmers kunnen door de zuigende werking naar een schip worden toegetrokken. "Ook de sluizen en stuwen op de rivieren en kanalen veroorzaken stromingen, die zwemmers voor problemen kunnen stellen. Voorts zijn de oevers niet op zwemmers ingericht, waardoor het lastig kan zijn om op de kade te komen."

Tot slot kunnen onder water onzichtbare betonnen constructies aanwezig zijn en op de bodem van het kanaal liggen soms voorwerpen die zwemmers kunnen verwonden. "Een duik in het soms troebele water kan dan ook ernstige letsels veroorzaken. En ook de grote verschillen in temperatuur - de bovenlaag van het water is warm en de onderlaag is heel koud - kunnen voor onaangename verrassingen zorgen", legt Stinissen uit.

Op http://www.kwaliteitzwemwater.bekan iedereen vijvers in zijn buurt opzoeken waar wel gezwommen mag worden.