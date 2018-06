Zomer van protest in Bozar

Toch gaat deze tentoonstelling niet alleen over mei '68, maar over alle revoltes in het hele decennium over de hele wereld, en over de erfenis ervan. De Parijse studentenprotesten vormen wel het uitgangspunt. Zij blijven een symbool voor bevrijding en verzet tegen vastgeroeste machtsstructuren. Maar ze vormden slechts de culminatie van een decennium vol opstand tegen de gevestigde autoriteiten, in Europa en de wereld, zegt hoofd tentoonstellingen Sophie Lauwers. De burgerrechtenbeweging in de VS, het protest tegen de Vietnamoorlog, de opstand tegen dictaturen, de opdeling van Duitsland, de Praagse lente. Nee, in de jaren '60 was er niet alleen 'love and peace'. Al deze gebeurtenissen hebben hun stempel gedrukt op de hedendaagse samenleving. Archiefbeelden, kunst-en persfoto's en video's brengen de woelige periode in beeld.

Bozar bezet

Het Paleis voor Schone Kunsten maakt zelf ook voorwerp uit van de tentoonstelling. Van 28 mei tot 8 juni bezetten kunstenaars en studenten de centrale hal. Een iconische foto met kunstenaar Marcel Broodthaers als leider van deze actie is een van de blikvangers van de expo.

Verwacht echter niet alleen nostalgie. Curator Christine Eyene kijkt ook naar vandaag en blikt voorruit. Welke vormen van protest maken vandaag het verschil? In dit deel van de tentoonstelling staat de anti-Brexitcampagne van kunstenaar Wofgang Tillmans uit 2016 centraal.